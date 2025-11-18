Росія хоче провести альтернативний чемпіонат світу з футболу: названі учасники та кінцева мета РФ

У РФ за допомогою турніру хочуть натиснути на міжнародні футбольні організації

Після альтернативної Олімпіадою у РФ задумалися над проведенням альтернативного чемпіонату світу з футболу. Турнір може пройти влітку 2026 року.

Що потрібно знати:

Росія хоче провести альтернативний чемпіонат світу

Турнір можуть провести влітку 2026 року

Мета Росії натиснути на УЄФА та ФІФА

Про це повідомляють РосЗМІ із посиланням на 365Scores. За інформацією джерела, організацією турніру займеться Російський футбольний союз (РФС).

Повідомляється, що РФ хоче залучити до участі у "Мундіалі" збірні, які не зуміли кваліфікуватися на справжній чемпіонат світу. Вже названо потенційних учасників: Росія, Сербія, Греція, Чилі, Перу, Венесуела, Нігерія, Камерун і Китай.

Метою Росії є тиск на Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), щоб домогтися зняття санкцій із російського футболу.

Довідка: ЧС-2026 з футболу — 23-й чемпіонат світу з футболу ФІФА, фінальна частина якого пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Вперше на турнірі братимуть участь 48 команд. Збірна України продовжує боротьбу за попадання на Мундіаль, посівши друге місце у відбірковій групі.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА після повномасштабного вторгнення РФ в Україну усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Раніше повідомлялося, що Росія має значний вплив на футбольні федерації Південної Америки. Крім того, у Росії все ще хочуть потрапити на ЧС-2026 з футболу за допомогою політичної волі Дональда Трампа.