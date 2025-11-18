Росіяни святкували успіх начебто виграли Мундіаль

У вівторок, 18 листопада, молодіжна збірна Росії з футболу виграла Кубок Манаса у Киргизстані. Росіяни помпезно відсвяткували перемогу на міжнародному турнірі і були висміяні в мережі.

Що потрібно знати:

Збірна Росії U-21 перемогла команду Киргизстану U-23

Команда РФ виграла Кубок Манаса

У мережі сміються з "міжнародної" перемоги РФ

У битві за перше місце збірна Росії U-21 перемогла команду Киргизстану U-23 з рахунком 8:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Російські футболісти також здолали на турнірі команди Ірану та Бахрейну. Обидві гри завершилися з рахунком 2:0. Російські футболісти святкували тріумф наче виграли чемпіонат світу. Були ійтанці навколо Кубка, і традиційна медальна церемонія, і позування із чеком на 50 тисяч доларів. Саме стільки здобула російська "молодіжка" за перемогу.

Збірна Росії з футболу U-21 святкує перемогу на Кубку Манаса

Збірна Росії з футболу U-21 здобула медалі за перемогу на Кубку Манаса

Збірна Росії з футболу U-21 позує з чеком на 50 тисяч доларів

Навіть у російському сегменті інтернету не обійшлося без жартів про успіх РФ на "міжнародній" арені. Користувачі іронізують на цю тему. Один із них зазначив, що наступного разу російські футболісти зіграють із пінгвінами за Кубок Антарктиди.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У Росії хочуть позбутися санкцій і для цього лякають ФІФА альтернативним чемпіонатом світу.