"Україна порве Росію": Бубнов дав сміливий прогноз на матч у Москві

Російський футбольний експерт оцінив стан справ у футболі

Колишній захисник збірної СРСР, московських "Динамо" та "Спартака" Олександр Бубнов вважає, що збірна Росії з футболу наразі програє командам України та Грузії. При цьому ексфутболіст говорить про гіпотетичні ігри у Москві.

Що потрібно знати:

Збірна Росії відсторонена від офіційних міжнародних матчів

Збірна України зіграє у плей-оф відбору на ЧС-2026

Бубнов вважає, що команда Росії програє Україні

Відповідний коментар Бубнова наводить Комент.Шоу. За словами експерта, збірна РФ не змогла б пройти відбір на чемпіонат світу-2026, а сама команда слабша за нинішні команди України та Грузії.

На сьогодні, я тобі скажу, Україна нас порве в Москві. І нас у Москві порве Грузія із Кварацхелією. Як вони зіграли на чемпіонаті Європи? У них одні легіонери у збірній Грузії! А як Вірменія зіграє з нами? А-а-а, важке запитання, так! Коротше, з такою грою ми взагалі б на чемпіонат світу не потрапили, особливо з нульовим тренером. Олександр Бубнов

Користувачі вважають, що Бубнов наговорив собі на статус "іноагента". Проте багато хто погоджується з його словами.

Довідка: Олександр Бубнов — радянський футболіст, захисник. Виступав за збірну СРСР. Відомий за виступами за московські футбольні клуби: "Динамо" та "Спартак". 2002 року отримав роботу скауту в київському "Динамо". Публічно не висловлювався про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Українці та росіяни зіграли на офіційному рівні лише 2 матчі у відборі на Євро-2000. Удома українці перемогли з рахунком 3:2, а на виїзді зіграли внічию 1:1.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Нещодавно росіяни в товариській грі програли найгіршій команді Південної Америки.