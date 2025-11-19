Скандал на матчі України докотився до МЗС Росії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У Росії відреагували на події у грі відбору ЧС-2026
Представник МЗС Росії Михайло Хорев назвав образою Росії банер фанатів збірної України. На матчі проти Ісландії (2:0) українські вболівальники вивісили банер із зображенням бійця ЗСУ на тлі Кремля, що палає.
Що потрібно знати:
- Збірна України перемогла Ісландію у Варшаві (Польща)
- Українські вболівальники розмістили на трибунах банер із зображенням бійця ЗСУ на тлі спаленого Кремля
- МЗС РФ відреагувало на ситуацію
Спеціальний представник міністра закордонних справ РФ з питань міжнародного спортивного співробітництва Хорев у коментарі Р-Спорт оцінив ситуацію як "хуліганську витівку". За його словами, таку образу Росії не можна залишити непоміченою.
Прикладів деструктивної, я навіть сказав би, хуліганської поведінки зараз чимало. Звичайно, на це обов’язково треба звертати увагу та закликати до порядку. Образа держави та її представників неприпустима.
На жаль, у світі зараз активізувалися сили, які всіляко діють у зворотному напрямку. Наше завдання – консолідація та об’єднання зусиль задля досягнення наших справедливих цілей. Якщо ми діятимемо злагоджено, чітко та грамотно, перемога буде за нами.
Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції. Синьо-жовті вийшли у плей-оф відбору. Жеребкування цього раунду відбудеться 20 листопада 2025 року, а ігри – у березні 2026 року.
Зазначимо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.