Скандал на матчі України докотився до МЗС Росії

Прикладів деструктивної, я навіть сказав би, хуліганської поведінки зараз чимало. Звичайно, на це обов’язково треба звертати увагу та закликати до порядку. Образа держави та її представників неприпустима.

На жаль, у світі зараз активізувалися сили, які всіляко діють у зворотному напрямку. Наше завдання – консолідація та об’єднання зусиль задля досягнення наших справедливих цілей. Якщо ми діятимемо злагоджено, чітко та грамотно, перемога буде за нами.