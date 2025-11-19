Відмова від Донбасу та скорочення армії: ЗМІ назвали нові деталі "мирного плану" Трампа

У Вашингтоні заявили, що тепер "м’яч на боці Зеленського"

Адміністрація президента США Дональда Трампа нібито склала план із 28 пунктів щодо припинення війни в Україні. Проте Київ навряд чи погодиться із запропонованими умовами.

Москва отримає контроль над Донецькою та Луганською областями в обмін на гарантію безпеки США для України та Європи проти майбутньої російської агресії. Про це виданню Axios розповів компетентний американський чиновник.

Що потрібно знати

План, що публікується в ЗМІ, передбачає визнання контролю РФ над Донбасом і Кримом

Україна отримає гарантії безпеки в обмін на обмеження армії та зброї

США нібито почали тиснути на українську владу

Білий дім вважає, що якщо війна продовжиться, Україна все одно втратить території Донбасу, тож це лише на користь Києва укласти угоду. При цьому нинішні лінії бойових дій у Херсоні та Запоріжжі будуть заморожені, а Росія піде з частини захоплених територій.

Окуповані території України

В обмін на гарантії безпеки США, Україні обмежать розмір збройних сил та зброю дальньої дії, повідомив неназваний український чиновник.

Згідно з планом, у розробці якого також брали участь Катар та Туреччина, США разом з іншими країнами мають визнати Крим та Донбас територією Росії, проте від України цього не вимагатимуть.

За словами джерел, минулими вихідними високопоставлений катарський чиновник брав участь у переговорах між посланцем Трампа Стівом Віткоффом та радником президента України Володимира Зеленського з національної безпеки Рустемом Умєровим. Президент України, як пише видання, уповноважив Умерова вести переговори з Віткоффом, і багато його коментарів були включені в текст плану з 28 пунктів. Однак перед зустріччю з Умєровим Віткофф провів широке обговорення плану з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим.

Сам Віткофф планував 19 листопада відвідати Анкару та провести тристоронню зустріч із Зеленським та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, повідомив американський чиновник. Однак зустріч була відкладена, коли стало зрозуміло, що Зеленський відходить від домовленостей, досягнутих з Умеровим, і не зацікавлений в обговоренні плану Трампа.

Натомість Зеленський їхав до Анкари з іншим планом, розробленим спільно з європейськими партнерами, якого Росія ніколи не прийме, повідомив американський чиновник.

"Зараз ми збираємось почекати. М’яч на боці Зеленського", — сказав американський чиновник, додавши, що український президент, якщо захоче, може приїхати до Вашингтона, щоб обговорити новий план США.

Тиск на Зеленського

Американська сторона вже почала чинити на президента "відчутний тиск", повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що новий план включав визнання російської мови офіційною державною мовою в Україні, надання офіційного статусу УПЦ (МП), а також скорочення ЗСУ вдвічі. Пізніше він додав, що немає жодних шансів, що українці ухвалять пропозицію, яка є не угодою, а вимогою повної капітуляції України.

Що сказали у Росії

У Росії вже заявили, що є відкритими для переговорів щодо України.

"Ми можемо миттєво організувати дзвінок Путіна та Трампа, якщо потрібно", — сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Коментар Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки Дональд Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна закінчилася.

"Президент Ердоган сьогодні запропонував формати розмови, які я підтримав, і для нас важливо, що Туреччина готова надати необхідний майданчик. Ми готові працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть дати результат", — зазначив глава української держави.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що 19 листопада відвідає Туреччину для активізації переговорів щодо завершення війни. Попередня зустріч відбулася наприкінці липня.