Скандал на матче Украины докотился до МИД России
-
-
В России отреагировали на события в игре отбора ЧМ-2026
Представитель МИД России Михаил Хорев назвал оскорблением России баннер фанатов сборной Украины. На матче против Исландии (2:0) украинские болельщики вывесили баннер с изображением бойца ВСУ на фоне горящего Кремля.
Что нужно знать:
- Сборная Украины победила Исландию в Варшаве (Польша)
- Украинские болельщики разместили на трибунах баннер с изображением бойца ВСУ на фоне сожженного Кремля
- МИД РФ отреагировал на ситуацию
Специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Хорев в комментарии Р-Спорт оценил ситуацию как "хулиганскую выходку". По его словам, такое оскорбление России нельзя оставить незамеченным.
Примеров деструктивного, я бы даже сказал, хулиганского поведения сейчас немало. Конечно, на это обязательно нужно обращать внимание и призывать к порядку. Оскорбление государства и его представителей недопустимо.
К сожалению, в мире сейчас активизировались силы, которые всячески действуют в обратном направлении. Наша задача – консолидация и объединение усилий во имя достижения наших справедливых целей. Если мы будем действовать слаженно, четко и грамотно, победа будет за нами.
Напомним, в первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции. Сине-желтые вышли в плей-офф отбора. Жеребьевка этого раунда состоится 20 ноября 2025 года, а игры — в марте 2026 года.
Отметим, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.