Скандал на матче Украины докотился до МИД России

Михаил Корнилов
Украинские болельщики на матче против Исландии Новость обновлена 19 ноября 2025, 22:28
Украинские болельщики на матче против Исландии. Фото Getty Images

В России отреагировали на события в игре отбора ЧМ-2026

Представитель МИД России Михаил Хорев назвал оскорблением России баннер фанатов сборной Украины. На матче против Исландии (2:0) украинские болельщики вывесили баннер с изображением бойца ВСУ на фоне горящего Кремля.

Что нужно знать:

  • Сборная Украины победила Исландию в Варшаве (Польша)
  • Украинские болельщики разместили на трибунах баннер с изображением бойца ВСУ на фоне сожженного Кремля
  • МИД РФ отреагировал на ситуацию

Специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Хорев в комментарии Р-Спорт оценил ситуацию как "хулиганскую выходку". По его словам, такое оскорбление России нельзя оставить незамеченным.

Примеров деструктивного, я бы даже сказал, хулиганского поведения сейчас немало. Конечно, на это обязательно нужно обращать внимание и призывать к порядку. Оскорбление государства и его представителей недопустимо.

К сожалению, в мире сейчас активизировались силы, которые всячески действуют в обратном направлении. Наша задача – консолидация и объединение усилий во имя достижения наших справедливых целей. Если мы будем действовать слаженно, четко и грамотно, победа будет за нами.

Михаил Хорев

На матче Украина — Исландия фанаты развернули баннер с воином ВСУ на фоне горящего Кремля
Полный видеообзор матча Украина — Исландия

Напомним, в первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции. Сине-желтые вышли в плей-офф отбора. Жеребьевка этого раунда состоится 20 ноября 2025 года, а игры — в марте 2026 года.

Отметим, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.

