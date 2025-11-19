Сперечався з Гордоном про Крим і публічно виступив проти війни: як виглядає могила коментатора Василя Уткіна

Уткін неоднозначно ставився до України, але категорично виступав проти війни

У середу, 19 листопада, на могилі відомого російського журналіста та коментатора Василя Уткіна встановили пам’ятник. Уткіна поховано на Нікольсько-Трубецькому цвинтарі в Балашисі (Росія).

Що потрібно знати:

Уткіна не стало у березні 2024 року

На могилі коментатора можна побачити його відомі цитати

Спортивний журналіст не підтримував Кремль, але звинувачував Україну в "втраті Криму"

Про це повідомляє telegram-канал "Футбольний клуб". Пам’ятник Уткіну має кілька важливих деталей, зокрема, на могилі коментатора можна помітити м’яч Ліги чемпіонів та кілька його відомих афоризмів.

Могила Василя Уткіна

На надгробку можна побачити кілька відомих цитат коментатора.

Василь запам’ятався не лише своєю коментаторською роботою, а й політичними поглядами. Уткін однозначно виступив проти повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заявляючи, що в СРСР його виховали на словах "Ні війні", і вони назавжди видрукувалися в ньому. Він не підтримував Путіна і кремлівський режим, проте запам’ятався своєю неоднозначною позицією щодо Криму. При цьому він не заперечував, що Росія використала ситуацію, щоб окупувати та анексувати Крим.

Я повів у вас дружину, але й вона цього хотіла. Василь Уткін про Крим

Гордон і Уткін сперечаються про Крим

Василь Уткін про війну

Уткін помер 19 березня 2024 року у Москві. Причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії. Перед смертю Василь страждав на серйозне захворювання серцево-судинної системи. Наприкінці жовтня 2023 року у нього діагностували атеросклероз.