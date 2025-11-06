"Динамо" — "Зрінськи": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Біло-сині намагаються взяти перші очки у 3-му за силою єврокубку

У четвер, 6 листопада, київське "Динамо" зіграє поєдинок 3-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Суперником Біло-Синіх стане боснійський "Зрінськи".

Що потрібно знати

"Динамо" прийме "Зрінськи" у Любліні (Польща) на стадіоні "Люблін"

Боснійський клуб набрав 3 очки у 2 турах ЛК, у "Динамо" — 0

Розсудить зустріч нідерландська бригада арбітрів на чолі з Марком Нагтегаалом

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Зрінськи". Початок гри о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Динамо" — "Зрінськи" (оновлюється)

Аудіотрансляція матчу "Динамо" - "Зрінськи"

Київський клуб втратив лідерство в Українській прем’єр-лізі, а також має значні проблеми в єврокубках. Біло-синім необхідно перемагати, інакше вони можуть залишитися без євровесни. "Зрінськи" йде другим на внутрішній арені, відстаючи від лідера на 1 очко. У ЛК боснійський клуб має 3 очки після перемоги над гібралтарським "Лінкольн Ред Імпс" (5:0).

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 4-му турі ЛК столичний клуб зіграє проти кіпрської "Омонії" (27.11.2025).

У чемпіонаті України кияни йдуть другими, відстаючи від "Шахтаря" на 4 очки. У Кубку країни Біло-Сині пройшли до чвертьфіналу, вибивши з турніру Гірників.