"Динамо" — "Зриньски": онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Бело-синие пытаются взять первые очки в 3-м по силе еврокубке

В четверг, 6 ноября, киевское "Динамо" сыграет поединок 3-го тура Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Соперником Бело-синих станет боснийский "Зриньски".

Что нужно знать

"Динамо" примет "Зриньски" в Люблине (Польша) на стадионе "Люблин"

Боснийский клуб набрал 3 очка в 2 турах ЛК, у "Динамо" — 0

Рассудит встречу нидерландская бригада арбитров во главе с Марком Нагтегаалом

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Зриньски". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Динамо" — "Зриньски" (обновляется)

Аудиотрансляция матча "Динамо" — "Зриньски"

Киевский клуб потерял лидерство в Украинской премьер-лиге, а также имеет большие проблемы в еврокубках. Бело-синим необходимо побеждать, иначе они могут остаться без евровесны. "Зриньски"идет вторым на внутренней арене, отставая от лидера на 1 очко. В ЛК боснийский клуб имеет 3 очка после победы над гибралтарским "Линкольн Ред Импс" (5:0).

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 4-м туре ЛК столичный клуб сыграет против кипрской "Омонии" (27.11.2025).

В чемпионате Украины киевляне идут вторыми, отставая от "Шахтера" на 4 очка. В Кубке страны Бело-синие прошли в четвертьфинал, выбив из турнира Горняков.