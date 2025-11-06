"Шахтер" - "Брейдаблик": онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Горняки сыграют важный матч в 3-м по силе еврокубке

В четверг, 6 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет свой 3-й поединок в рамках основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Противостоять дончанам будет исландский "Брейдаблик".

Что нужно знать

"Шахтер" примет "Брейдаблик" в Кракове (Польша) на стадионе "Мейски"

Исландцы еще не выигрывали в текущем сезоне ЛК

Рассудит встречу румынская бригада арбитров во главе с Андреем Кивулете.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Брейдаблик". Начало игры в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги конференций "Шахтер" — "Брейдаблик" (обновляется)

Прямая аудио трансляция матча "Шахтер" — "Брейдаблик"

Горняки сумели добиться превосходства над "Динамо" в чемпионате Украины, а теперь им необходимо отобраться в плей-офф ЛК. Для этого необходимо набирать очки, а лучше побеждать. А вот "Брейдаблик" полностью сосредоточен на еврокубках, ведь в октябре в Исландии завершился очередной розыгрыш в Высшем дивизионе, где соперник "Шахтера" стал лишь 4-м.

"Брейдаблик" после 2 туров Лиги конференций имеет 1 очко в своем активе. Команда из Исландии в прошлом туре сыграла вничью с финским КуПСом (1:1).

Напомним, "Шахтер" по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 4-м туре Горняки сыграют против ирландского Шэмрок Роверс" (27.11.2025).

В чемпионате Украины "Шахтер" — единоличный лидер. А вот в Кубке Украины Горняки вылетели на стадии 1/8 финала, уступив киевскому "Динамо".