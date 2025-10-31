"Око Саурона": стадіон на даху хмарочоса наробив шуму у мережі (відео)

Концепт нового стадіону виявився газетною качкою

Нещодавно в Інтернеті завірусилося відео із концептом нового стадіону в Саудівській Аравії. Нібито до чемпіонату світу-2034 збудують арену майбутнього, яка буде розміщена на вершині хмарочоса.

У результаті виявилося, що відео виявилося фейком, проте користувачі досі перебувають під враженням. Про це повідомляє espn.

Цього тижня соціальні мережі були захоплені вірусним відеороликом із зображенням футбольного стадіону, розташованого на вершині хмарочоса. Арена нібито мала прийняти матчі ЧС-2034 з футболу. Було заявлено, що арена під назвою "Неом Стедіум" перебуватиме на висоті 350 метрів та вміщатиме 46 тисяч глядачів.

Фейковий концепт стадіону Neom завірусився в мережі

Це відео викликало багато питань у мережі. Одне із них, що станеться, якщо м’яч впаде з цієї висоти на випадкового перехожого внизу. Крім того, користувачі вважають, що тисняви в ліфті не уникнути після походу на гру на цьому стадіоні. Крім того, форма арени нагадала багатьом "Око Саурона" із всесвіту "Володар перснів".

Уявіть черги у ліфті після закінчення матчів

Інший користувач з гумором запропонував вихід із ситуації

Є варіант для екстремалів, щоб залишити арену

Один із користувачів, побачивши концепт арени, вже задумався про її руйнування

У мережі порівнюють арену з "Оком Саурона"

Тема тисняви в ліфтах також актуальна

На такий проєкт потрібно дуже багато грошей

Правда виявилася трохи іншою. За інформацією espn, стадіон майбутнього таки збудують у Саудівській Аравії й арена справді перебуватиме на висоті 350 метрів.

У 2024 році проєкт Neom був представлений як "найунікальніший стадіон у світі" у першому районі міста The Line, який буде побудований навколо великої штучної пристані для яхт як візитна картка міста перед турніром. Роботи з будівництва арени мають розпочатися у 2027 році та завершитися у 2032 році.

Згідно з планами, стадіон NEOM буде інтегрований у дах вертикального міста The Line та стане центром майбутнього "спортивного району", в якому розмістяться фан-парк для учасників чемпіонату світу з футболу, а також безліч готелів, апартаментів, аеропорт, лікарня та повністю електрична транспортна система.

Справжній концепт стадіону Neom

