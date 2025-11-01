Футболист выбил из кубка собственную команду: уникальный случай "предательства" (видео)

Футболист сыграл против команды, где он работает тренером

Необычный случай произошел в Кубке Нидерландов по футболу сезона 2025//26. Герсом Клок, работая тренером по физподготовке в ФК "Эммен", сыграл против своей команды за любительский "ВВ Хогевен".

Что нужно знать

В 1/32 финала Кубка Нидерландов "ВВ Хогевен" выбил из турнира "Эммен"

За "ВВ Хогевен" сыграл тренер "Эммена" Герсом Клок

Герсом теперь боится попадаться на глаза своим работодателям в "Эммене"

После победы Клок не спешит возвращаться в родной клуб. Об этом сообщает telegraaf.

35-летний Герсом помог любителям из четвертого дивизиона Нидерландов обыграть "Эммен", который выступает во втором дивизионе страны. Единственный гол записал на свой счет Сандер Эгберс, который реализовал пенальти в середине первого тайма. Теперь Клок не спешит возвращаться на работу в "Эммен".

Это история клуба. Я заранее говорил, что для истории будет здорово, если мы победим. Думаю, они достаточно профессиональны. Завтра меня там всё равно не будет. Думаю, ребятам тоже пока не нужно меня видеть. Герсом Клок

Сандер Эгберс вывел "ВВ Хогевен" в следующий раунд Кубка Нидерландов

Напомним, недавно в Интернете завирусилось видео с концептом нового стадиона в Саудовской Аравии. Якобы к чемпионату мира-2034 построят арену будущего, которая будет размещена на вершине небоскреба. Видео оказалось фейком, однако правда все равно впечатляет.