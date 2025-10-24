Сміх крізь сльози: невдачі "Динамо" та "Шахтаря" в Європі породили кумедні меми (фото)

Українські гранди підвели своїх уболівальників

Українські клуби не порадували фанатів у другому турі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Шахтар", бувши фаворитом, примудрився програти в Польщі, а "Динамо" зганьбилося по повній у Туреччині.

Що потрібно знати

"Динамо" програло "Самсунспору" (0:3)

"Шахтар" поступився "Легії" (1:2)

У мережі висміяли ганебні результати українських команд у єврокубку

На киян та донеччан посипалося чимало критики. Крім того, користувачі створили купу кумедних мемів під час та після єврокубкових матчів, передає "Телеграф".

У мережі висміяли "Шахтар" через беззубість в атаці. Можливою причиною невдачі є експериментальний склад Гірників. Крім того, уболівальники відреагували на скандальні банери фанатів "Легії" про Волинську трагедію.

"Шахтар" пропустив першим, неприємно здивувавши своїх фанів

Гірники довгий час "спали" на полі, не створюючи моментів

У результаті "Шахтар" програв, а користувачі пригадали Срні його гучне інтерв’ю

Туран випустив дуже дивний склад на гру проти "Легії"

Фанати "Легії" вивісили скандальний банер на трибунах "Пам’ятаємо Волинь"

Відеоогляд матчу "Шахтар" — "Легія"

У мережі також висміяли невдачу "Динамо". Користувачі жартували з нереалізованого 100-відсоткового моменту Караваєва, а також про ситуацію в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Кияни вже у першому таймі пропустили 2 голи

Гру "динамівців" можна було описати словом "безнадія"

Один момент кияни таки створили — Караваєв не влучив у порожні ворота

У мережі жартують про беззубу атаку Біло-синіх

Єврокубкові тижні провалили обидва українські гранди

І "Динамо", і "Шахтар" програли у другому турі Ліги конференцій

Здавалося, наші клуби зможуть покращити ситуацію в таблиці коефіцієнтів УЄФА, граючи у найслабшому єврокубку

Відеоогляд матчу "Самсунспор" — "Динамо"

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій "Шахтар" обіграв "Абердін" (2:3). У 3-му турі Гірники зіграють проти ісландського "Брейдабліку" (06.11.2025). "Динамо" стартувало в ЛК поразкою від "Крістал Пелас" (0:2). У 3-му турі Біло-Сині зіграють проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).