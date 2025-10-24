Сміх крізь сльози: невдачі "Динамо" та "Шахтаря" в Європі породили кумедні меми (фото)
Українські гранди підвели своїх уболівальників
Українські клуби не порадували фанатів у другому турі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Шахтар", бувши фаворитом, примудрився програти в Польщі, а "Динамо" зганьбилося по повній у Туреччині.
Що потрібно знати
- "Динамо" програло "Самсунспору" (0:3)
- "Шахтар" поступився "Легії" (1:2)
- У мережі висміяли ганебні результати українських команд у єврокубку
На киян та донеччан посипалося чимало критики. Крім того, користувачі створили купу кумедних мемів під час та після єврокубкових матчів, передає "Телеграф".
У мережі висміяли "Шахтар" через беззубість в атаці. Можливою причиною невдачі є експериментальний склад Гірників. Крім того, уболівальники відреагували на скандальні банери фанатів "Легії" про Волинську трагедію.
У мережі також висміяли невдачу "Динамо". Користувачі жартували з нереалізованого 100-відсоткового моменту Караваєва, а також про ситуацію в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій "Шахтар" обіграв "Абердін" (2:3). У 3-му турі Гірники зіграють проти ісландського "Брейдабліку" (06.11.2025). "Динамо" стартувало в ЛК поразкою від "Крістал Пелас" (0:2). У 3-му турі Біло-Сині зіграють проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).