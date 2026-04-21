Співачка заробила статки на пісні, яку всі забули: ви точно чули цей трек

Трек очолив світові чарти через майже 40 років після релізу

У 2022 році трек, записаний ще у середині 80-х, раптово повернувся у світові чарти та очолив рейтинги Spotify і iTunes, витіснивши свіжі релізи сучасних зірок. Майже 40 років потому композиція, яку давно вважали "архівною", несподівано стала глобальним хітом нового покоління.

Йдеться про композицію Running Up That Hill британської співачки Кейт Буш. Пісня, написана ще у 1985 році, раптово стала глобальним хітом нового покоління завдяки серіалу "Дивні дива", який ставлю улюбленим серед зумерів.

Трек прозвучав в одній зі сцен серіалу та миттєво "запустив" хвилю ностальгії у соцмережах. Після цього пісня почала стрімко набирати мільйони прослуховувань щодня, а алгоритми стримінгових платформ підхопили тренд, вивівши його у топи світових чартів.

До цього моменту авторка пісні Кейт Буш роками жила максимально закрито, майже не з’являлася в медіа і не випускала нових робіт. Співачка мешкає у власному будинку в Англії та уникає публічності.

За перший місяць після вірусного відродження трек зібрав десятки мільйонів стрімів. Доходи від прослуховувань, за різними оцінками, сягнули приблизно $2,3 млн.

Успіх цього треку пояснюють його простотою і сильною емоційністю. У ньому немає складних аранжувань чи перевантаженого звучання — зате є виразна атмосфера і впізнаваний вокал, який легко запам’ятовується.

