Певица заработала состояние на песне, которую все забыли: вы точно слышали этот трек

Трек возглавил мировые чарты спустя почти 40 лет после релиза

В 2022 году трек, записанный еще в середине 80-х, внезапно вернулся в мировые чарты и возглавил рейтинги Spotify и iTunes, вытеснив новые релизы современных звезд. Спустя почти 40 лет композиция, которую давно считали "архивной", неожиданно стала глобальным хитом нового поколения.

Речь идет о композиции Running Up That Hill британской певицы Кейт Буш. Песня, написанная еще в 1985 году, внезапно стала глобальным хитом нового поколения благодаря сериалу "Очень странные дела", который ставлю любимым среди зуммеров.

Трек прозвучал в одной из сцен сериала и мгновенно запустил волну ностальгии в соцсетях. После этого песня начала стремительно набирать миллионы прослушиваний каждый день, а алгоритмы стриминговых платформ подхватили тренд, выведя его в топы мировых чартов.

К этому моменту автор песни Кейт Буш годами жил максимально закрыт, почти не появлялся в медиа и не выпускал новых работ. Певица живет в собственном доме в Англии и избегает публичности.

За первый месяц после вирусного возрождения трек собрал десятки миллионов стримов. Доходы от прослушиваний, по разным оценкам, достигли примерно $2,3 млн.

По данным музыкальных аналитиков, только спустя первые недели после вирусного всплеска. Трек собрал десятки миллионов прослушиваний и попал в Billboard Hot 100.

Успех этого трека объясняют его простотой и сильной эмоциональностью. В нем нет сложных аранжировок или перегруженного звучания — зато есть выразительная атмосфера и узнаваемый легко запоминающийся вокал.

