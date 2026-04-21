Певица заработала состояние на песне, которую все забыли: вы точно слышали этот трек
Трек возглавил мировые чарты спустя почти 40 лет после релиза
В 2022 году трек, записанный еще в середине 80-х, внезапно вернулся в мировые чарты и возглавил рейтинги Spotify и iTunes, вытеснив новые релизы современных звезд. Спустя почти 40 лет композиция, которую давно считали "архивной", неожиданно стала глобальным хитом нового поколения.
Речь идет о композиции Running Up That Hill британской певицы Кейт Буш. Песня, написанная еще в 1985 году, внезапно стала глобальным хитом нового поколения благодаря сериалу "Очень странные дела", который ставлю любимым среди зуммеров.
Трек прозвучал в одной из сцен сериала и мгновенно запустил волну ностальгии в соцсетях. После этого песня начала стремительно набирать миллионы прослушиваний каждый день, а алгоритмы стриминговых платформ подхватили тренд, выведя его в топы мировых чартов.
К этому моменту автор песни Кейт Буш годами жил максимально закрыт, почти не появлялся в медиа и не выпускал новых работ. Певица живет в собственном доме в Англии и избегает публичности.
За первый месяц после вирусного возрождения трек собрал десятки миллионов стримов. Доходы от прослушиваний, по разным оценкам, достигли примерно $2,3 млн.
Песня Running Up That Hill британской певицы Кейт Буш неожиданно снова стала мировым хитом — в 2022 году трек возглавил чарты iTunes и стриминги на Spotify, опередив новые релизы, в том числе музыку Гарри Стайлс. Песня, которой почти 40 лет, внезапно вернулась в глобальные топы, и это стало одним из самых громких музыкальных камбеков последних лет.
Новую волну популярности трек получил после использования в сериале "Удивительные чудеса". Именно сцена с этой композицией сделала ее вирусной среди молодой аудитории, которая раньше могла даже не знать о существовании Кейт Буш.
Этот эффект оказался настолько мощным, что песня начала стремительно набирать миллионы прослушиваний каждый день, а сама певица снова оказалась в топе, хотя годами вела закрытый образ жизни и почти не появлялась публично.
По данным музыкальных аналитиков, только спустя первые недели после вирусного всплеска. Трек собрал десятки миллионов прослушиваний и попал в Billboard Hot 100. Доход от стримингов достиг миллионов долларов — всего за первый месяц после камбека более 2,3 млн. долларов.
Успех этого трека объясняют его простотой и сильной эмоциональностью. В нем нет сложных аранжировок или перегруженного звучания — зато есть выразительная атмосфера и узнаваемый легко запоминающийся вокал.
