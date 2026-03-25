Загадкова квартира у київській багатоповерхівці породила хвилю чуток (фото)

Зараз там проживає сім'я з двома дітьми

Фото повністю "чорної" квартири на Осокорках в Києві збурило хвилю конспірологічних припущень в мережі. Серед версій були навіть цілком фантастичні варіанти, що вонаи належить одному з героїв кіносаги "Зоряні війни" Дарту Вейдеру.

Знімок будинку з загадковим приміщенням на найвищому поверсі оприлюднила користувачка соцмережі Threads. Проте згодом з'ясувалось, що це звичайна квартира з незвичним інтер'єром.

У своєму пості жінка розповіла, що живе на столичних Осокорках вже кілька років. Весь цей час її цікавило, що це за приміщення може бути та чи живе хтось в такій квартирі.

"Живу на Осокорках з 14 року. Завжди було цікаво, що то за квартира на верхньому поверсі, хто ці люди, що там відбувається..) заспокойте мене, що я не одна така притрушена і вас всім цікаво", — написала вона.

В коментарях люди жартували та висували найрізноманітніші версії, що саме може знаходитись в такому приміщенні. Проте виявилось, що це звичайна квартира з інтер'єром в темних тонах.

"Ми жили в сусідньому будинку, чоловік казав що в тій квартирі колись знаходилась кіберспортивна команда, типу як їх офіс, чи зараз вони є там не знаю, але раніше це була їх локація. Типу вони там грали, тренувались. Яка конкретно не пам'ятаю, чоловік казав що достатньо відома, представляли Україну під час матчів. З огляду на це наявність тонування достатньо логічна річ";

"Там Дарт Вейдер живе";

"Чавдар, 5, 25 поверх, дійсно, це нежитлові приміщення, але в цій квартирі живе нормальна сім'я з двома дітьми, мабуть, це просто тонування)))";

"Я з 2014 року почала працювати на Осокорках, 2 роки працювала в салоні краси в цьому ж будинку, Чавдар 5 теж дуже цікавило і цікавить це питання досі? Ви не одна";

"Я працювала на чавдар 5 на 25 поверсі, нам з вікна була видна ця квартира. Ми ледь не падали з вікон, щоб побачити як там))) Все, що побачили- це такий ремонт, це звичайна квартира в темних тонах, а то типу тераса і там ще закривається ця "тераса" на жалюзі чи типу того. То ж, це просто квартира. Там навіть діти жили. Я зустрічала звідти виходив чоловік такий трохи ніби дивний мені здався. От як такий непомітний, але в дечому лякаючий. Але це лише моє враження. То ж, секрет розгадано, розходимося";

"Для нас з дітьми то хата Бетмена";

"То чорне вікно? Можливо в людини алергія на світло? Десь чула таке";

"Я теж багато разів дивилася на те вікно, коли гуляла там. Якщо знайдете відповідь на це питання, то маякніть.) Якби я там жила, то вже б все дізналася";

"Кажуть там живе звичайна родина з двома дітьми!)";

"Або ті, що ззовні здаються звичайною родиною з двома дітьми"; — пишуть в коментарях.

