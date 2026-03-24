Навіть не дивіться на такі квартири: експерти назвали найнебезпечніші варіанти на ринку

Навіть новобудова може мати проблеми

Першочерговим фактором при купівлі квартири у 2026 році стає стан комунікацій не тільки в самому будинку, а й в районі розташування. Обирати варто будинки, яким не більше ніж 10-15 років.

Що потрібно знати:

Старі будинки мають зношені інженерні системи, не розраховані на сучасні навантаження

Навіть новобудови можуть мати проблеми через застарілу інфраструктуру району

Сучасні будинки краще утеплені і довше тримають тепло без опалення

Про це розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Вона наголосила, що на квартири в будинках, які експлуатуються понад 15 років взагалі б не дивилась. І проблема — у старих інженерних вузлах, які не розраховані на кількість сучасної техніки.

Фахівчиня наголосила, навіть якщо у квартирі та будинку все в порядку, проблема може бути в інженерних комунікаціях району. Берещак навела приклад Оболоні в Києві, де була суттєва проблема з водою, а великі будівництва частково стали причиною кризи: "Ось ці великі будівництва, вони сильно навантажили і без того перенаселений, густо населений район. І ці труби, розумієте, вони пережили себе навіть не на 10, не на 15 років. Тобто їхній термін експлуатації збіг вже вдвічі, а подекуди втричі".

Окреме питання — тепловтрати будинку

Ще до повномасштабного вторгнення питання опалення будинку ставало достатньо гостро, не хотілось опалювати вулицю. За словами Берещак, у старих будинків тепловтрати щонайменше 35%, а то й більше.

"Якщо об'єктивно оцінити там стан склопакетів, оцінити місця загального користування, під'їзди ті самі, я думаю, що там буде всі 45, 50 або декуди навіть 70%", — зазначила вона.

Які будинки швидше промерзають

Сучасні будинки, зазвичай вже утеплені мінватою або чимось іншим, на відміну від "панельок" та "хрущовок", можуть кілька днів в морози протриматися без опалення та не промерзнути. І тут питання не тільки у віці будинку, а й у тому як та з чого його робили. Так, найменш стійкими до морозу є шістнадцятиповерхові панельки, коли "сталінки" з 1950-х можуть витримати і тиждень.

"Сталінки" дуже теплі. Ці будинки фасадні, вони мають товстелезні стіни, височенні стелі — 3,5-4 метри", — розповідав експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко у коментарі "Телеграфу". Згідно з його поясненням, товщина стін в цих будинках досягає 60-100 сантиметрів, а цегляна кладка працює як акумулятор тепла — повільно нагріваються, але й дуже повільно віддає тепло назовні.

Час промерзання різних типів будинків

Критерії вибору квартири: на що звернути увагу

Один із ключових факторів — стан району та інженерної інфраструктури. Через те, що міста часто не встигають модернізувати мережі відповідно до темпів забудови, навіть нові будинки можуть мати проблеми з комунікаціями.

Як зазначає Берещак, у багатьох випадках новобудови підключаються до застарілих систем водо-, тепло- та електропостачання. На рівні всього району варто звернути увагу на:

стан інженерних мереж — як часто виникають аварії або перебої

— як часто виникають аварії або перебої щільність забудови — чи витримує наявна інфраструктура нові висотні будинки поруч

— чи витримує наявна інфраструктура нові висотні будинки поруч фактичні умови в будинку — наприклад, температура у під’їзді може свідчити про якість теплоізоляції та роботи систем опалення.

Окремо важливо враховувати, з чого зведений будинок. Матеріал безпосередньо впливає на довговічність, тепло- та звукоізоляцію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям стало простіше будувати приватне житло, зокрема — зменшили кількість документів. Наразі для деяких будинків не потрібен будівельний паспорт.