Побудувати будинок в Україні стало набагато легше: частина документів тепер не потрібна

Нові норми мають чіткі обмеження та діятимуть лише під час воєнного стану і певний час після нього

В Україні змінили правила будівництва для приватних осель. Стосуються послаблення тільки індивідуальних забудовників, тоді як для будівництва житла на продаж посилили вимоги контролю.

У постанові уряду від 4 березня 2026 року йдеться про те, що невеликі об'єкти не потребують будівельного паспорта. Зокрема це дачі, садові будинки та навіть повноцінні оселі. Важливо — площа має бути до 200 кв. метрів, а сам будинок — не вище двох поверхів.

В постанові також зазначено, що норми діють "на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня припинення чи скасування воєнного стану". Для початку будівництва потрібна схема наміру забудови. Її готує архітектор або сертифікований інженер-проєктувальник, які завантажують цей документ до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Цікаво, що додали образу вимогу для систем автономного живлення.

Що має бути в схемі наміру будівництва ділянки:

місце розташування запланованих об’єктів будівництва,

планувальні обмеження територій в зоні червоних ліній,

лінії регулювання забудови,

під’їзди до будівель і споруд,

відстань від об’єкта будівництва до вулиць (доріг),

мінімальні відстані від об’єкта будівництва до меж земельної ділянки, а також будівель і споруд, розташованих на суміжних земельних ділянках,

місця підключення до інженерних мереж (за наявності),

фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів,

перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування.

Створити цю схему потрібно з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм і правил, про які йтиметься нижче.

Для кого спрощена процедура не діє

Якщо ви будуєте будинок в історичній зоні, в межах охоронних зон або якщо ви зводите будинок на кілька господарів. Для таунхаусів та дуплексів, які мають спільну стінку будівельний паспорт залишається обов'язковим. Йдеться як про індивідуальних забудовників, так і компанії. Ба більше — якщо це котеджне містечко, тепер експертизи воно проходитиме як комплекс, а не окремі приватні будинки.

Як правильно розмістити будинок на ділянці

Під час будівництва приватного будинку важливо не лише обрати проєкт, а й правильно розташувати його на ділянці. Основні вимоги визначені державними будівельними нормами (ДБН).

Відступ від вулиці

Згідно з ДБН, житловий будинок має розташовуватися:

не менше ніж 6 метрів від магістральних доріг і сільських вулиць

не менше ніж 3 метри від житлових вулиць.

Як правильно розташувати будинок на ділянці

Відступ від межі з сусідами

Будинок або господарські споруди слід розміщувати не ближче ніж 1 метр від межі сусідньої ділянки. Важливо, щоб жодні елементи будівлі не виступали за межі вашої території. Зауважимо, у деяких населених пунктах можуть діяти жорсткіші місцеві правила — до 1,5–3,5 метра.

Протипожежні відстані

Відстань між будинками визначається з урахуванням пожежної безпеки:

для кам’яних будинків із негорючою покрівлею — не менше 6 метрів

для будинків із дерев’яними елементами — не менше 8 метрів.

Відстань до ліній електромережі

Якщо поруч проходять лінії електропередач мінімальна відстань до проводів напругою 10–20 кВт має становити не менше 10 метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що також посилили відповідальність проєктувальників. Якщо система виявить два порушення у архітектора та він матиме приписи на усунення, то нові схеми створювати не зможе.