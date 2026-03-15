Прогноз погоди на Великдень у Харкові: чи чекати дощів та похолодання на свята

На початку квітня погода у Харкові буде нестабільною

У 2026 році Великдень, дати якого щорічно змінюються, буде досить раннім. Католики відзначатимуть це свято 5 квітня, а православні на тиждень пізніше – 12-го. У Харкові на початку квітня ще очікуються нічні заморозки, але до православного Великодня розпогодиться.

У першій половині квітня буде лише один дощовий день. Метеосайт "Погода 33" вже дає прогнози на свята.

На початку місяця триматимуться нічні заморозки до -1...-2 градусів. Остання ніч з негативними температурами випадає на католицький Великдень, 5 квітня, коли ртутні стовпчики в Харкові опускатимуться до -1. У світлий час доби повітря прогріється до +10 градусів.

З 6 квітня погода почне змінюватись. У понеділок пройде дощ. У темний час доби очікується температура не нижче +3, проте вдень вона не підніметься вище за +6 градусів.

Вже з 7 числа розпочнеться швидке потепління, опадів не очікується. Цього дня синоптики прогнозують +2…+13. Сонечко пригріватиме все сильніше і на православний Великдень максимальна температура у Харкові досягне 17 градусів, вночі термометри покажуть +10.

Після свята можна буде навіть відчути подих літа, що наближається, — наступного тижня ртутні стовпчики злетять до +25 градусів.

Нагадаємо, після кількох аномально теплих днів у Харкові синоптики попереджають про різку зміну температури. Воно може здивувати тих, хто вже налаштувався на справжнє весняне тепло.