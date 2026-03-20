У Харкові різко потеплішає: коли відступить холодна погода і чому радіти рано

Кінець місяця, можливо, буде дощовим

Найближчими днями у Харкові очікується прихід тепла. Подекуди стовпчики термометрів можуть сягати майже +20 градусів.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, згідно з розрахунками фахівців сайту Meteofor, з 26 по 29 березня в обласному центрі очікується короткочасне потепління. У цей час температура повітря підніметься і буде на рівні +5+17 градусів. Можливі опади у вигляді невеликого дощу.

Схожа думка і у синоптиків погодного сервісу Meteo.ua. Вони також вважають, що наприкінці місяця до Харкова прийде тепло. З 29 березня по 2 квітня у місті повітря може прогрітися до +7+18 градусів. У деякі дні можливі невеликі дощі та похмура погода.

Чому майже весь березень був теплим

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, синоптичну ситуацію над здебільшого Євразії визначав потужний блокуючий антициклон "KONRAD". Він займає колосальну територію від Східного Сибіру через Казахстан до України, формуючи масштабну область високого тиску протяжністю понад 5 тисяч кілометрів.

Внаслідок чого атлантичний циклон витісняється на периферію та забезпечує стійку, суху погоду на більшій частині континенту.

Карта синоптичних процесів в Україні

