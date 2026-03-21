Святкування Великодня: що вигідніше орендувати альтанку чи будинок

В Україні є широкий вибір місць для заміського відпочинку

З наближенням Великодня перед українцями постає питання організації святкового відпочинку. Найкращим способом провести час в гарній компанії — виїхати на природу.

Основними локаціями для пікніків є альтанки або заміські будинки, але визначити, що ж є найкращим вибором місця святкування доволі складно. "Телеграф" розповість про переваги та цінову політику щодо оренди місць для весняного відпочинку.

Переваги альтанки для відпочинку на Великдень

Оренда альтанки надає можливість відпочити у природному середовищі, насолодитися свіжим повітрям та красою природи. Також відпочинок дозволяє самостійно організувати свій час. Після завершення святкувань, нема потреби в довготривалих прибираннях приміщень. Недоліками є відсутність ліжок та можливості переночувати на місці.

На Великдень ціни на оренду альтанок зазвичай відповідають тарифам вихідного та святкового дня. Зокрема, середня вартість у Києві та області коливається від 1,5 до 4 тисяч гривень за день, залежно від місткості альтанки та локації. У вартість зазвичай входить користування мангалом, але дрова чи вугілля часто оплачуються за окремим прайсом.

Клієнтам пропонують альтанки різного розміру, в залежності від кількості людей.

Переваги заміського будинку

Оренда заміського будинку має свої переваги. Зазвичай ці об'єкти огороджені парканом та мають подвір'я. Також в будинку є ліжка, що дозволить заночувати на місці святкування. Недоліками можуть бути сусіди та необхідність прибрати будинок після завершення свята.

Ціни на оренду заміських будинків в Україні починаються від 1,500 грн за невеликий будиночок в Карпатах і можуть сягати 5 до 15 тисяч гривень за добу за сучасні котеджі з басейном або чаном поблизу великих міст. Оренда чана може оплачуватись окремо від 500 до 1200 гривень за сеанс. На святкові вихідні власники часто встановлюють тариф "святкового дня" або вимагають бронювання мінімум на 2–3 доби.

Оренда заміського будинку має свої переваги.

Тож обрати місце відпочинку у святкові дні не складно. Можна знайти як альтанку, так і будинок, все залежить від кількості та фінансової спроможності людей.

