Празднование Пасхи: что выгоднее арендовать беседку или дом

В Украине есть широкий выбор мест для загородного отдыха

С приближением Пасхи перед украинцами стоит вопрос организации праздничного отдыха. Лучшим способом провести время в хорошей компании – уехать на природу.

Основными локациями для пикников являются беседки или загородные дома, но определить, что же будет лучшим выбором места празднования довольно сложно. "Телеграф" расскажет о преимуществах и ценовой политике аренды мест для весеннего отдыха.

Преимущества беседки для отдыха на Пасху

Аренда беседки позволяет отдохнуть в природной среде, насладиться свежим воздухом и красотой природы. Также отдых позволяет самостоятельно организовать свое время. После завершения празднований нет необходимости в длительных уборках помещений. Недостатками может быть отсутствие кроватей, и возможности переночевать на месте.

На Пасху цены на аренду беседок обычно соответствуют тарифам выходного и праздничного дня. В частности, средняя стоимость в Киеве и области колеблется от 1,5 до 4 тысяч гривен в день в зависимости от вместительности беседки и локации. В стоимость обычно входит пользование мангалом, но дрова или уголь часто оплачиваются по отдельному прайсу.

Клиентам предлагают беседки разного размера, в зависимости от количества людей.

Преимущества загородного дома

Аренда загородного дома имеет свои преимущества. Обычно эти объекты ограждены забором и имеют двор. Также в доме есть кровати, позволяющие заночевать на месте празднования. Недостатками могут быть соседи, и необходимость убирать дом после завершения праздника.

Цены на аренду загородных домов в Украине начинаются от 1,500 грн за небольшой домик в Карпатах и могут достигать 5 до 15 тысяч гривен в сутки за современные коттеджи с бассейном или чаном возле крупных городов. Аренда чана может оплачиваться отдельно от 500 до 1200 гривен за сеанс. На праздничные выходные владельцы часто устанавливают тариф "праздничного дня" или требуют бронирования минимум на 2-3 дня.

Так что выбрать место отдыха на праздничные дни несложно. Можно найти как беседку, так и дом, все зависит от количества и финансовых возможностей людей.

