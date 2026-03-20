В Україні щільно взялися за водійські права ухилянтів: де найчастіше судять і які ще є покарання

Лише 11 справ дійшли рішення

В Україні вже зафіксовано понад сотню судових справ про обмеження водійських прав через порушення військового обліку. Третину з них відкрили лише за початок 2026 року.

Про це повідомляє "Опендатамедіа". Так, за даними сервісу, на цей час в Україні налічується 135 справ про обмеження прав водія через порушення військового обліку. При цьому 42 з них відкрили лише за 2026 рік, а це вже більше, ніж за весь 2024 рік.

"Але є нюанс. 92% справ навіть не доходять до розгляду по суті. Причина класична: процесуальні помилки. Позови подають із недоліками або без судового збору — і суди просто повертають їх назад", — зазначає медіа.

На даний момент, стверджує "Опендата", лише 11 справ дійшли рішення. У 10 випадках суд підтримав ТЦК, ще одного відмовив.

Де найчастіше відкривають справи про обмеження водійських прав

Наразі лідером є Дніпропетровська область (35 справ). Далі йде Київщина (23 справи), а замикають трійку лідерів Житомирщини та Вінницької області (13 справ).

Судові справи про позбавлення прав водія

Раніше адвокат Дмитро Бузанов у коментарі "Телеграфу" пояснював, яке покарання "світить" за ухилення за порушення військового обліку. Зокрема, за неявку до територіального центру комплектування після отримання повістки передбачено адміністративне покарання. Йдеться про штраф. Під час дії воєнного стану його сума становить від 17 000 до 25 500 грн. Найчастіше це класифікується як адміністративне правопорушення.

По-друге, у разі систематичного ухилення можливе притягнення до кримінальної відповідальності. Стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає покарання за ухилення від призову під час мобілізації, зокрема у вигляді позбавлення волі строком від двох до п’яти років.

