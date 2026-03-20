В Украине плотно взялись за водительские права уклонистов: где чаще всего судят и какие еще есть наказания

Только 11 дел пришли к решению

В Украине уже зафиксировано более сотни судебных дел об ограничении водительских прав из-за нарушения военного учета. Треть из них открыли только за начало 2026 года.

Об этом сообщает "Опендатамедиа". Так, по данным сервиса, на данный момент в Украине насчитывается 135 дел об ограничении водительских прав из-за нарушения военного учета. При этом, 42 из них открыли только за 2026 год, а это уже больше, чем за весь 2024 год.

"Но есть нюанс. 92% дел даже не доходят до рассмотрения по существу. Причина классическая: процессуальные ошибки. Иски подают с недостатками или без судебного сбора, и суды просто возвращают их обратно", — отмечает медиа.

На данный момент, утверждает "Опендата", только 11 дел пришли к решению. В 10 случаях суд поддержал ТЦК, еще в одном отказал.

Где чаще всего открывают дела об ограничении водительских прав

На данный момент лидером является Днепропетровская область (35 дел). Далее идет Киевщина (23 дела), а замыкают тройку лидеров Житомирская и Винницкая области (13 дел).

Судебные дела о лишении водительских прав

Ранее адвокат Дмитрий Бузанов в комментарии "Телеграфу" объяснял, какое наказание "светит" за уклонение за нарушения военного учета. В частности, за неявку в территориальный центр комплектования после получения повестки предусмотрено административное наказание. Речь идет о штрафе. Во время действия военного положения его сумма составляет от 17 000 до 25 500 грн. В большинстве случаев это классифицируется как административное правонарушение.

Во-вторых, в случае систематического уклонения возможно привлечение к уголовной ответственности. Статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за уклонение от призыва во время мобилизации, в частности, в вид и лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

