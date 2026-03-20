Вперед чи назад? Коли і куди переводять годинник і навіщо потрібний перехід на літній час

Вже незабаром Україна перейде на літній час

Щороку в Україні двічі переводять годинник. Наприкінці жовтня – на зимовий час, а наприкінці березня – на літній. У 2026 році нічого не змінилося, тому українцям знову доведеться звикати до "нового часу".

"Телеграф" розповідає, коли і куди переводять годинник у березні 2026 року і навіщо це взагалі роблять.

Коли і куди переводити годинник?

Переведення годинників відбувається в ніч із суботи 28 березня на неділю, 29 березня. Стрілки переводять о 03:00 на годину вперед. Таким чином спати доведеться спати на годину менше, зате світловий день вечорами стане довшим.

Для чого це роблять?

Є дві основні причини, навіщо переводять годинник на зимовий та літній час. Перша – це економія ресурсів. Вважається, що таким чином можна ефективніше використовувати світловий день.

Друга причина – це синхронізація. Україна дотримується графіка переведення годинників в унісон із Європейським Союзом, щоб уникнути плутанини у розкладах транспорту, логістиці та фінансових операціях.

Перехід на літній час. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Коли це почалося?

Першою країною, яка почала практикувати переведення годинників, стала Німеччина. Це сталося 1916 року під час Першої світової війни з метою економії вугілля та інших ресурсів.

В Україні регулярну практику переведення стрілок було запроваджено у 1981 році (у складі СРСР). А з 1996 року у незалежній Україні це регулюється постановою Кабінету Міністрів.

Вже багато років точаться дискусії про скасування переведення годинників. У 2024 року Верховна Рада навіть ухвалила закон про скасування сезонного переведення, щоб Україна назавжди залишилася на "зимовому" часі.

Однак закон про скасування літнього часу досі не був підписаний президентом України, відповідно, не набрав чинності. Тож у березні 2026 року українцям знову доведеться переводити годинник на годину вперед та звикати до нового обчислення часу.

