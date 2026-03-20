Вперед или назад? Когда и куда переводят часы и зачем нужен переход на летнее время

Уже совсем скоро Украина перейдет на летнее время

Каждый год в Украине дважды переводят часы. В конце октября — на зимнее время, а в конце марта — на летнее. В 2026 году ничего не изменилось, поэтому украинцам снова придется привыкать к "новому времени".

"Телеграф" рассказывает, когда и куда переводят часы в марте 2026 года и зачем это вообще делают.

Когда и куда переводить часы?

Перевод часов происходит в ночь с субботы 28 марта на воскресенье, 29 марта. Стрелки переводят в 03:00 на один час вперед. Таким образом спать придется на час меньше, зато световой день по вечерам станет длиннее.

Зачем это делают?

Есть две основные причины, зачем переводят часы на зимнее и летнее время. Первая — это экономия ресурсов. Считается, что таким образом можно более эффективно использовать световой день.

Вторая причина — это синхронизация. Украина придерживается графика перевода часов в унисон с Европейским Союзом, чтобы избежать путаницы в расписаниях транспорта, логистике и финансовых операциях.

Переход на летнее время. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Когда это началось?

Первой страной, которая начала практиковать перевод часов, стала Германия. Это произошло в 1916 году во время Первой мировой войны с целью экономии угля и других ресурсов.

В Украине регулярная практика перевода стрелок была введена в 1981 году (в составе СССР). А с 1996 года в независимой Украине это регулируется постановлением Кабинета Министров.

Уже много лет продолжаются дискуссии об отмене перевода часов. В 2024 году Верховная Рада даже приняла закон об отмене сезонного перевода, чтобы Украина навсегда осталась на "зимнем" времени.

Однако закон об отмене летнего времени до сих пор не был подписан президентом Украины, соответственно, не вступил в силу. Так что в марте 2026 года украинцам снова придется переводить часы на час и привыкать к новому исчислению времени.

