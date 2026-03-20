Популярний спосіб передачі показань лічильника більше не працює. Як ще повідомити дані

Щоб розрахунок був точним, треба надати дані до 5 числа місяця

"Нафтогаз України" більше не приймає показання лічильника через чат-бот GASUA. Для передачі даних про спожитий газ запустили мобільний застосунок, є й інші способи.

Про це повідомили на сайті компанії. Там порадили встановити мобільний застосунок "Куб", щоб і надалі зручно та швидко передавати показання.

Як тепер можна передати показання газового лічильника

через мобільний застосунок Куб — у розділі "Головна" потрібно обрати опцію "Передати показання";

через особистий кабінет на сайті оператора газорозподільної мережі;

зателефонувавши до контакт-центру за номером 0 800 303 104.

Як передати показання лічильника за спожитий газ

Показання газового лічильника треба передавати з 1 по 5 число місяця, наступного за розрахунковим. Це необхідно для коректного розрахунку плати за спожитий газ. Варто врахувати, що при оплаті газу через застосунок "Куб" стягується комісія у розмірі 1% від суми платежу.

"Нафтогаз України" змінив банківські реквізити для оплати рахунків

Нові реквізити для оплати

Отримувач: ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"

ЄДРПОУ: 40121452

Рахунок: UA723204780000026006000255925

Банк: АБ "УКРГАЗБАНК"

МФО: 320478

Нові реквізити вказано у паперових рахунках за березень. При сплаті за газ у застосунку банку (якщо вводите реквізити вручну або користуєтеся збереженим шаблоном), перед оплатою треба перевірити коректність даних.

Що робити, якщо сплатили за газ за старими реквізитами

Якщо ви вже здійснили оплату за старими реквізитами, хвилюватися не потрібно — кошти будуть зараховані. Водночас наступні платежі просимо здійснювати вже на новий рахунок, — зазначили у компанії

Проте у більшості платіжних сервісів реквізити вже оновлено. Зокрема, у застосунках банків (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ПУМБ, monobank), платіжних сервісах (LiqPay, EasyPay, Portmone) та у відділеннях "Укрпошти" і "Нової пошти" платежі приймаються за новими реквізитами.

Який тариф на газ зараз

"Нафтогаз" обслуговує близько 98% побутових споживачів газу в Україні. Тариф для них складає 7,96 грн за кубометр. Планується, що вартість газу для побутових споживачів залишатиметься незмінною до завершення воєнного стану.

