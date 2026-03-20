Популярный способ передачи показаний счетчика больше не работает. Как еще сообщить данные

Чтобы расчет был точным, нужно предоставить данные до 5 числа месяца

"Нефтегаз Украины" больше не принимает показания счетчика из-за чат-бота GASUA. Для передачи информации о потребленном газе, запустили мобильное приложение, есть и другие способы.

Об этом сообщили на сайте компании. Там посоветовали установить мобильное приложение "Куб", чтобы и дальше удобно и быстро передавать показания.

Как теперь можно передать показания газового счетчика

через мобильное приложение Куб — в разделе "Головна" нужно выбрать опцию "Передать показания";

через личный кабинет на сайте оператора газораспределительной сети;

позвонив в контакт-центр по номеру 0 800 303 104.

Как передать показания счетчика за потребленный газ

Показания газового счетчика следует передавать с 1 по 5 число месяца, следующего за расчетным. Это необходимо для корректного расчета платы за потребленный газ. Следует учесть, что при оплате газа через приложение "Куб" взимается комиссия в размере 1% от суммы платежа.

"Нефтегаз Украины" изменил банковские реквизиты для оплаты счетов

Новые реквизиты для оплаты

Получатель: ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины"

ЕГРПОУ: 40121452

Счет: UA723204780000026006000255925

Банк: АБ "УКРГАЗБАНК"

МФО: 320478

Новые реквизиты указаны в бумажных счетах за март. При оплате газа в приложении банка (если вводите реквизиты вручную или пользуетесь сохраненным шаблоном), перед оплатой нужно проверить корректность данных.

Что делать, если оплатили газ по старым реквизитам

Если вы уже произвели оплату по старым реквизитам, волноваться не нужно – средства будут зачислены. В то же время, следующие платежи просим осуществлять уже на новый счет, — отметили в компании

Однако в большинстве платежных сервисов реквизиты уже обновлены. В частности, в приложениях банков (ПриватБанк, Сбербанк, Укргазбанк, ПУМБ, monobank), платежных сервисах (LiqPay, EasyPay, Portmone) и в отделениях "Укрпочты" и "Новой почты" платежи принимаются по новым реквизитам.

Какой тариф на газ сейчас

"Нефтегаз" обслуживает около 98% бытовых потребителей газа в Украине. Тариф для них составляет 7,96 грн за кубометр. Планируется, что стоимость газа для бытовых потребителей будет оставаться неизменной до завершения военного положения.

Напомним, природный газ в Украине вырос в цене на 20% на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.