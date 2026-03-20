Останній подих зими? Коли чекати на нічні "мінуси" у Львові

Після періоду похолодання температура вдень не опускатиметься нижче +11 градусів

Початок квітня у Львові готує мешканцям погодний сюрприз, який може збити з пантелику тих, хто вже сховав зимові речі. Після теплих днів погодний фон різко зміниться і вночі місцями очікуються "мінуси".

Ця прохолода затримається не надовго, як спрогнозували у "Meteo". Коли чекати температурних коливань, написав "Телеграф".

За прогнозами синоптиків, у перші дні квітня температура вночі опускатиметься до -3…-1 °C, тоді як удень повітря прогріватиметься до +8…+13 °C. Таке похолодання супроводжуватиметься періодичними опадами та мінливою хмарністю.

Втім, холодна хвиля буде нетривалою. Уже після 7 квітня нічні температури поступово піднімуться вище нуля, а денні показники зростуть до +12…+16 °C. Ближче до середини місяця очікується стабільно тепла погода, хоча місцями все ще крапатиме дощ.

Зауважимо, що короткочасні заморозки є типовими для цього періоду і не становлять аномалії. Водночас мешканцям слід зважати на можливу ранкову ожеледицю та не поспішати з висадкою рослин, як раніше писав "Телеграф". Часто городники припускаються помилки, починаючи роботи надто рано: тепле повітря створює оманливе враження, що і ґрунт уже достатньо прогрівся, хоча насправді це не так.