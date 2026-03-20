Последнее дыхание зимы? Когда во Львове ожидаются ночные минусовые температуры

После периода похолодания температура днем не будет опускаться ниже +11 градусов

Начало апреля во Львове готовит жителям погодный сюрприз, который может сбить с толку тех, кто спрятал зимние вещи. После тёплых дней погодный фон резко изменится и ночью местами ожидаются "минусы".

Эта прохлада задержится не надолго, как спрогнозировали в "Meteo". Когда ждать температурных колебаний, написал "Телеграф".

По прогнозам синоптиков, в первые дни апреля температура ночью будет опускаться до -3…-1 °C, в то время как днем воздух будет прогреваться до +8…+13 °C. Такое похолодание будет сопровождаться периодическими осадками и переменной облачностью.

Впрочем, холодная волна будет непродолжительной. Уже после 7 апреля ночные температуры постепенно поднимутся выше нуля, а дневные показатели увеличатся до +12…+16 °C. Ближе к середине месяца ожидается стабильно теплая погода, хотя местами все еще будет идти дождь.

Когда изменится погода в городе. Фото: Мeteo

Заметим, что кратковременные заморозки типичны для этого периода и не составляют аномалии. В то же время жителям следует учитывать возможный утренний гололед и не спешить с высадкой растений, как ранее писал "Телеграф". Часто огородники допускают ошибку, начиная работы слишком рано: теплый воздух создает обманчивое впечатление, что и почва уже достаточно прогрелась, хотя на самом деле это не так.