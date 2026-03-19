Чому ми виходимо з супермаркету з повним візком, якщо йшли по хліб: маркетолог про головний трюк

Хитрий план, який працює майже з кожним

Часто люди заходять у магазин лише по хліб, а виходять із повними пакетами покупок. Причина може здивувати, адже справа не лише у настрої чи уважності. У супермаркетах усе продумано до деталей, і кожен крок покупця має значення.

У супермаркетах шлях покупця зазвичай продуманий заздалегідь. Про це розповів експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук.

За його словами, покупців проводять через відділи зі свіжими продуктами, а потім вони проходять майже весь магазин і лише в кінці доходять до хліба та каси. Через це люди бачать багато товарів і частіше щось купують, навіть якщо не планували. Саме тому полиці в глибині магазину зазвичай заповнені більше, аніж передні.

Що ховається за "вигідними" акціями

Ми також раніше пояснювали, що акції часто ставлять на товари, аби швидко продати продукти, які вже втрачають свіжість або мають короткий термін придатності. Це можуть бути салати, спеції або готові страви. Купівля таких товарів може виявитися невигідною.

Фасовані салати зі знижкою нерідко мають приховані проблеми. Усередині упаковки накопичується волога, і нижні листки починають псуватися, хоча зверху продукт виглядає нормальним. Також у таких упаковках іноді можуть залишатися забруднення або дрібні організми, попри обробку.

Спеції на вагу зазвичай продають зі старих партій. Вони довго зберігались відкритими, тому втрачають аромат і смак. До того ж вони можуть вбирати вологу, через що злипається і навіть з’являється пліснява.

Готові страви у відділах кулінарії також часто продають зі знижками перед закінченням терміну. При цьому вказують час фасування, а не приготування. Для таких страв інколи використовують продукти, які вже були близькі до списання.

