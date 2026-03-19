Аромат хлеба на входе: почему в современных супермаркетах это не всегда работа пекарни

Продолжаем раскрывать уловки торговых сетей

В супермаркетах действительно используют аэрозоль с запахом выпечки. Это – не выдумки. Ароматы, вызывающие аппетит, распыляются на входе при помощи специальной техники.

И самым популярным из них является запах свежего хлеба. Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук.

"Есть отдельная ниша, которая называется аромамаркетингом. И если мы говорим о категории фуд, то самым популярным является запах хлеба", – утверждает специалист.

Поскольку по правилам маркетинга, пекарня должна быть в самом конце магазина и там должна быть хорошая вытяжка, запах выпечки не может чувствоваться у входа, если не распылять его там искусственно.

"А вам нужно, чтобы человек шел по магазину с чувством аппетита. Поэтому в начале, если вы чувствуете запах хлеба, то с большой вероятностью это специальные аромамасла, которые распыляются вентиляторами", – говорит Полищук.

Он добавил, что используются также травяные, цитрусовые или кофейные ароматы – в разных отраслях. Ведь хлеб в магазине обуви вряд ли нужен.

В отличие от глаз нос передает информацию в мозг напрямую. Поэтому если в помещении неприятный запах, человеку сразу хочется уйти.

"Потому за запахами нужно очень следить. И если вы не сделали запах хлеба – с ним все хорошо, он магический, – то хотя бы не должно быть запаха, который отвлекает людей", – поясняет эксперт.

Неприятные запахи в магазинах перебивают ароматизаторами, в крайнем случае просто духами.

