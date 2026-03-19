Перевірте свої гаманці: які купюри скоро не приймуть у магазинах

Дізнайтеся, чи можна обміняти ці купюри

Національний банк України планомірно реалізує стратегію оновлення готівкового обігу, вилучаючи банкноти застарілих зразків. Станом на березень 2026 року основними платіжними засобами залишаються купюри четвертого та частково третього поколінь. Старіші ж гривні вже офіційно втратили свій статус.

В НБУ повідомили, що банкноти першого та другого поколінь (випуску до 2003 року) повністю вийшли з обігу. Їх більше не приймають під час розрахунків у магазинах чи закладах сервісу. Якщо у вас залишилися такі гроші, їх усе ще можна обміняти на дійсні платіжні засоби у відділеннях банків.

Які застарілі зразки виходять з обігу

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень періоду випуску від 1992-го до початку 2000-х років.

У чому причина

В НБУ пояснюють, що за історію незалежної України було створено чотири покоління банкнот. Кожне нове покоління має сучасніший дизайн та вищий рівень захисту. Поступова заміна старих купюр на нові необхідна саме для підвищення безпеки готівкових розрахунків.

Підготовка до вилучення банкнот третього покоління

Регулятор вже почав процес підготовки до виведення з обігу купюр із застарілим дизайном наступних років:

20 грн (зразок 2003 року);

(зразок 2003 року); 50 грн (зразок 2004 року);

(зразок 2004 року); 100 грн (зразок 2005 року);

(зразок 2005 року); 200 грн (зразок 2007 року);

(зразок 2007 року); 500 грн (зразок 2006 року).

Вирішальним є саме дизайн (зразок) банкноти, а не фактичний рік її випуску. Купюри одного дизайну могли друкуватися протягом тривалого часу, проте всі вони втрачають статус платіжного засобу одночасно.

Нацбанк закликає громадян перевірити свій готівковий капітал та вчасно звернутися до банків для обміну застарілих грошей на актуальні купюри.

