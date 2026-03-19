Проверьте свои кошельки: какие купюры скоро не примут в магазинах
Узнайте, можно ли обменять эти купюры
Национальный банк Украины планомерно реализует стратегию обновления наличного обращения, изымая банкноты устаревших образцов. По состоянию на март 2026 основными платежными средствами остаются купюры четвертого и частично третьего поколений. Старшие гривны уже официально потеряли свой статус.
В НБУ сообщили, что банкноты первого и второго поколений (выпуска до 2003 года) полностью вышли из обращения. Их больше не принимают при расчетах в магазинах или заведениях сервиса. Если у вас остались такие деньги, то их все еще можно обменять на действительные платежные средства в отделениях банков.
Какие устаревшие образцы выходят из обращения
- 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен периода выпуска с 1992-го по начало 2000-х годов.
В чем причина
В НБУ объясняют, что за историю независимой Украины было создано четыре поколения банкнот. Каждое новое поколение имеет более современный дизайн и более высокий уровень защиты. Постепенная замена старых купюр на новые необходима для повышения безопасности наличных расчетов.
Подготовка к изъятию банкнот третьего поколения
Регулятор уже начал процесс подготовки к выведению из обращения купюр с устаревшим дизайном следующих лет:
- 20 грн (образец 2003);
- 50 грн (образец 2004);
- 100 грн (образец 2005);
- 200 грн (образец 2007);
- 500 грн (образец 2006).
Решающим является дизайн (образец) банкноты, а не фактический год ее выпуска. Купюры одного дизайна могли печататься в течение длительного времени, но все они теряют статус платежного средства одновременно.
Нацбанк призывает граждан проверить свой наличный капитал и своевременно обратиться в банки для обмена устаревших денег на актуальные купюры.
Ранее "Телеграф" писал, что 55 тысяч гривен можно заменить одной купюрой.