55 тисяч гривень можна замінити однією купюрою: як вона виглядає

Купюра виглядає красиво

Світ фінансів зазвичай асоціюється з цифровими рахунками та банківськими картками, проте готівка все ще здатна дивувати своїми масштабами. Чи знали ви, що можна розрахуватися за дорогий смартфон, техніку або навіть частину автомобіля одним "папірцем"? Мова йде про 1000 швейцарських франків.

Фотографіями незвичної купюри поділилися у мережі Тредс. "Телеграф" розповість детальніше.

Яка сума в грн швейцарської купюри

За поточним курсом одна така купюра еквівалентна приблизно 55 000 гривень. Це компактний засіб для зберігання великих заощаджень.

Українці жартують

Новина про банкноту викликала жваве обговорення серед українців. Користувачі жартують, що про таку новинку краще не знати політикам, адже "чумодани" для готівки тепер відійдуть у минуле — ховати такі гроші значно легше. Дехто слушно зауважив, що в Україні розрахуватися такою купюрою було б неможливо, оскільки діє обмеження на готівкові розрахунки до 50 тисяч гривень.

Багато хто сумнівається, що таку розкіш можна просто зняти в банкоматі. У мережі також згадали про суперечливий статус банкноти. Через високу номінальну вартість її часто називають ідеальним засобом для "відмивання грошей", хоча офіційних доказів масових зловживань саме з цією серією немає.

Що треба знати про купюру

Авторкою оновленого вигляду стала Мануела Пфрундер. Цікаво, що Національний банк Швейцарії (SNB) свідомо відмовився від портретів видатних діячів. Натомість на купюрі зображені рукостискання та земна куля, що символізують комунікацію та відкритість країни.

Банкнота фіолетового кольору є частиною дев'ятої серії "Багатостороння Швейцарія". Кожна деталь на ній підкреслює гуманітарну сторону держави та її роль у міжнародній спільноті.

Попри високу цінність, у Швейцарії ці гроші не лежать лише у сейфах — їх цілком реально зустріти в касах супермаркетів чи в терміналах. Хоча, звісно, з такою купюрою в гаманці варто бути особливо пильним, адже втрата лише одного "папірця" стає серйозним ударом по бюджету.

