Не для списання бюджетних коштів: навіщо миють дороги під час дощу

Ця процедура має комплексний позитивний ефект

Під час дощу, коли здається, що дороги й так мокрі, робота поливальних машин у багатьох водіїв викликає подив. Здавалося б, навіщо витрачати воду, якщо природа вже змила пил з покриття?

Але за такими діями комунальників ховається комплекс причин, пов'язаних з безпекою руху, екологією та функціонуванням міської інфраструктури. "Телеграф" розповість детальніше, навіщо це робиться.

Безпека руху

Слабкий дощ чи мряка не завжди йдуть на користь дорогам. Вода поєднується з пилом, моторною оливою від машин, частинками гуми та іншим брудом, утворюючи липку суміш, яка нагадує "кашу". Вона знижує зчеплення шин з дорогою, роблячи покриття небезпечним для руху.

Цікаво, що проблема ускладнюється структурою самого асфальту. Сучасне дорожнє покриття часто роблять пористим — це дозволяє воді йти вглиб, знижуючи ризик калюж та аквапланування. Але коли мікроскопічні пори забиваються брудом, гумовою крихтою та оліями, поверхня стає слизькою.

Полив дороги в Києві. Фото ілюстративне

Економія води

Принцип миття доріг частково нагадує миття посуду. Якщо бруд складно відтерти його замочують. А в дощ вода природним чином розм'якшує забруднення. Це дозволяє комунальній техніці витрачати менше ресурсів — мокрий бруд легше піддається видаленню, а потужні струмені під тиском лише завершують процес, вимиваючи частинки з асфальту.

Крім того, реагенти розчиняють масляні плями, перетворюючи їх на емульсію, яку легше змити, а заразом покращують зчеплення коліс з асфальтом.

Продовження терміну служби асфальту

Дорожнє покриття руйнується не лише під колесами машин, а й через хімічні процеси. Наприклад, реагенти, які використовують узимку проти ожеледиці, влітку залишаються в тріщинах асфальту і поступово роз'їдають його структуру.

Якщо пори забиті, вода не йде вглиб, а накопичується на поверхні. Взимку це призводить до утворення льоду, як говорилося раніше, а влітку — до розтріскування покриття під впливом перепадів температур. Тож полив у дощ допомагає зберегти функціональність дорожнього покриття, запобігаючи його передчасному зносу.

Полив дороги. Фото ілюстративне

