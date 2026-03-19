Не для списання бюджетних коштів: навіщо миють дороги під час дощу
Ця процедура має комплексний позитивний ефект
Під час дощу, коли здається, що дороги й так мокрі, робота поливальних машин у багатьох водіїв викликає подив. Здавалося б, навіщо витрачати воду, якщо природа вже змила пил з покриття?
Але за такими діями комунальників ховається комплекс причин, пов'язаних з безпекою руху, екологією та функціонуванням міської інфраструктури. "Телеграф" розповість детальніше, навіщо це робиться.
Безпека руху
Слабкий дощ чи мряка не завжди йдуть на користь дорогам. Вода поєднується з пилом, моторною оливою від машин, частинками гуми та іншим брудом, утворюючи липку суміш, яка нагадує "кашу". Вона знижує зчеплення шин з дорогою, роблячи покриття небезпечним для руху.
Цікаво, що проблема ускладнюється структурою самого асфальту. Сучасне дорожнє покриття часто роблять пористим — це дозволяє воді йти вглиб, знижуючи ризик калюж та аквапланування. Але коли мікроскопічні пори забиваються брудом, гумовою крихтою та оліями, поверхня стає слизькою.
Економія води
Принцип миття доріг частково нагадує миття посуду. Якщо бруд складно відтерти його замочують. А в дощ вода природним чином розм'якшує забруднення. Це дозволяє комунальній техніці витрачати менше ресурсів — мокрий бруд легше піддається видаленню, а потужні струмені під тиском лише завершують процес, вимиваючи частинки з асфальту.
Крім того, реагенти розчиняють масляні плями, перетворюючи їх на емульсію, яку легше змити, а заразом покращують зчеплення коліс з асфальтом.
Продовження терміну служби асфальту
Дорожнє покриття руйнується не лише під колесами машин, а й через хімічні процеси. Наприклад, реагенти, які використовують узимку проти ожеледиці, влітку залишаються в тріщинах асфальту і поступово роз'їдають його структуру.
Якщо пори забиті, вода не йде вглиб, а накопичується на поверхні. Взимку це призводить до утворення льоду, як говорилося раніше, а влітку — до розтріскування покриття під впливом перепадів температур. Тож полив у дощ допомагає зберегти функціональність дорожнього покриття, запобігаючи його передчасному зносу.
