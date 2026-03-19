Не для списания бюджетных средств: зачем моют дороги во время дождя

Эта процедура обладает комплексным положительным эффектом.

Во время дождя, когда кажется, что дороги и так мокрые, работа поливочных машин у многих водителей вызывает удивление. Казалось бы, зачем тратить воду, если природа уже смыла пыль с покрытия?

Но за такими действиями коммунальщиков скрывается комплекс причин, связанных с безопасностью движения, экологией и функционированием городской инфраструктуры. "Телеграф" расскажет поподробнее, зачем это делается.

Безопасность движения

Слабый дождь или туман не всегда идут на пользу дорогам. Вода сочетается с пылью, проворным маслом от машин, частицами резины и другой грязью, образуя липкую смесь, напоминающую "кашу". Она снижает сцепление шин с дорогой, делая покрытие опасным для движения.

Интересно, что проблема усложняется структурой самого асфальта. Современное дорожное покрытие часто делают ячеистым – это позволяет воде идти вглубь, снижая риск луж и аквапланирования. Но когда микроскопические поры забиваются грязью, резиновой крошкой и растительными маслами, поверхность становится скользкой.

Экономия воды

Принцип мойки дорог частично напоминает мытье посуды. Если грязь сложно оттереть его замачивают. А в дождь вода естественным образом размягчает загрязнение. Это позволяет коммунальной технике тратить меньше ресурсов – мокрая грязь легче поддается удалению, а мощные струи под давлением только завершают процесс, вымывая частицы из асфальта.

Кроме того, реагенты растворяют масляные пятна, превращая их в эмульсию, которую легче смыть, а заодно улучшают сцепление колес с асфальтом.

Продление срока службы асфальта

Дорожное покрытие разрушается не только под колесами машин, но из-за химических процессов. Например, реагенты, которые используют зимой против гололеда, летом остаются в трещинах асфальта и постепенно разъедают его структуру.

Если поры забиты, вода не уходит вглубь, а скапливается на поверхности. Зимой это приводит к образованию льда, как уже говорилось, а летом — к растрескиванию покрытия под влиянием перепадов температур. Полив в дождь помогает сохранить функциональность дорожного покрытия, предотвращая его преждевременное износ.

