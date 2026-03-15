Підземний шедевр Європи: як виглядає одна з найкрасивіших станцій метро у світі

Скальний інтер’єр та художні візерунки перетворили транспортний об’єкт на справжню пам’ятку

У шведській столиці Стокгольмі розташована одна з найкрасивіших і найнезвичайніших станцій метро у світі — T-Centralen. Її особливість у художньому оформленні прямо на природній скелі. Завдяки барвистому дизайну станція більше нагадує галерею.

T-Centralen знаходиться в окрузі Норрмальм у центрі міста. Є пересадковою на однойменні станції Червоної та Зеленої ліній (що утворюють між собою крос-платформну пересадку). Через пішохідний перехід з’єднана із центральним залізничним вокзалом та автовокзалом Стокгольма.

Цікаво, що станцію було вирубано у скелі. Склепіння мають неправильну форму і не оброблені, лише покриті захисним шаром набризок-бетону.

Арки та нижні частини пілонів пофарбовані у блакитний колір, склепіння розписані блакитними стилізованими зображеннями гілок із листям.

Декор включає рослинні візерунки та силуети робітників – символ будівництва метро. Тому його часто називають найдовшою художньою галереєю у світі.

Сьогодні T-Centralen залишається не лише важливим транспортним вузлом, а й популярною туристичною визначною пам’яткою, куди спеціально приходять, щоб побачити незвичне підземне мистецтво.

