"УЗ" роздає бонуси деяким пасажирам: хто отримує і чим незвичайний набір (відео)

"Укрзалізниця" запровадила приємні бонуси для своїх пасажирів під назвою "Залізний перекус". Їх роздають пасажирам як компенсацію, наприклад, коли потяг затримується.

Один із таких пакетів підтримки показала користувачка TikTok. У її випадку "Залізний перекус" роздали всім пасажирам через запізнення поїзда на 9 годин.

Що входить у бонусний пакет:

Вітальна листівка з привітанням;

Упаковка солоних крекерів;

Упаковка гречки з куркою;

Снеки "Рябчик" курячі;

Енергетичний батончик;

Батончик халва;

Сік із трубочкою;

Пакетик чаю;

Цукор та прибори.

У коментарях користувачі підтвердили, що також отримували такий бонус від "УЗ" як компенсацію. Багатьох здивував склад набору, бо продукти в ньому далеко не найдешевші.

У наступному відео автор підрахувала, що вартість продуктів у "Залізному перекусі" становить приблизно 266 гривень (якщо купувати їх у популярних супермаркетах).

