"УЗ" раздает бонусы некоторым пассажирам: кто получает и чем необычен набор (видео)
"Укрзализныця" ввела приятные бонусы для своих пассажиров под названием "Железный перекус". Их раздают пассажирам в качестве компенсации, например, когда поезд задерживается.
Один из таких пакетов поддержки показала пользовательница TikTok. В ее случае "Железный перекус" раздали всем пассажирам из-за опоздания поезда на 9 часов.
Что входит в бонусный пакет:
- Открытка с приветствием;
- Упаковка соленых крекеров;
- Упаковка гречки с курицей;
- Снеки "Рябчик" куриные;
- Энергетический батончик;
- Батончик халва;
- Сок с трубочкой;
- Пакетик чая;
- Cахар и приборы.
В комментариях пользователи подтвердили, что также получали такой бонус от "УЗ" в качестве компенсации. Многих удивил состав набора ибо продукты в нем далеко не самые дешевые.
В следующем видео автор подсчитала, что стоимость продуктов в "Железном перекусе" составляет примерно 266 гривен (если покупать их в популярных супермаркетах".
