"УЗ" раздает бонусы некоторым пассажирам: кто получает и чем необычен набор (видео)

"Укрзализныця" ввела приятные бонусы для своих пассажиров под названием "Железный перекус". Их раздают пассажирам в качестве компенсации, например, когда поезд задерживается.

Один из таких пакетов поддержки показала пользовательница TikTok. В ее случае "Железный перекус" раздали всем пассажирам из-за опоздания поезда на 9 часов.

Что входит в бонусный пакет:

Открытка с приветствием;

Упаковка соленых крекеров;

Упаковка гречки с курицей;

Снеки "Рябчик" куриные;

Энергетический батончик;

Батончик халва;

Сок с трубочкой;

Пакетик чая;

Cахар и приборы.

В комментариях пользователи подтвердили, что также получали такой бонус от "УЗ" в качестве компенсации. Многих удивил состав набора ибо продукты в нем далеко не самые дешевые.

В следующем видео автор подсчитала, что стоимость продуктов в "Железном перекусе" составляет примерно 266 гривен (если покупать их в популярных супермаркетах".

