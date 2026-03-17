У Харкові потепліє, але радіти рано: коли прийдуть ще й затяжні опади

Синоптики попереджають про сніг

У Харкові найближчими днями утримається холодна погода з нічними заморозками та низькими денними температурами. Водночас синоптична ситуація почне змінюватися, і вже відомо, коли варто очікувати перше відчутне потепління.

За прогнозом "Мeteo", температура на початку періоду залишатиметься низькою, з коливаннями вдень у межах +2…+4 °C, а вночі — близько +1 °C.

У середині тижня прогнозуються зміни: 18-20 березня температура підійматиметься до +5…+7 °C, подекуди можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. У неділю, 22 березня, стане ще тепліше — до +8 °C, але ночі залишатимуться холодними.

Відчутне потепління розпочнеться з 23 березня. У ці дні температура вдень підніметься до +10 °C. Надалі, з 24 березня, у Харкові збережеться більш-менш тепла погода без заморозків вночі. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +6…+9 °C, а наприкінці місяця — до +8 °C. Майже увесь тиждень йтимуть опади.

