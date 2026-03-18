Никаких "добрий ранок": как правильно здороваться по-украински утром

Многие украинцы совершают ошибку

Утреннее приветствие "добрий ранок" очень распространено в Украине. Однако — это ошибка, и есть немало других вариантов поздороваться с человеком с утра.

Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис рассказала, какие приветствия использовать в утренние часы. Чтобы здороваться правильно, "добрий ранок" нужно заменить на "доброго ранку" — это единственная правильная форма этой фразы в украинском языке.

А вот "добрий день" и "добрий вечір" — будет правильными приветствиями для дня и вечера соответственно. Здесь наоборот — "доброго дня" та "доброго вечора" будут ошибочными.

Приветствие

Как пояснила языковед, формы приветствия "добрий ранок", "доброго дня" и "доброго вечора" несвойственны для украинского языка. Если эти конструкции используются как пожелания, то следует говорить следующим образом: "бажаю доброго дня", или "бажаю доброго вечора".

Как еще можно здороваться на украинском:

Вітаю!

Мої вітання!

Радій вас бачити!

Радий привітати!

