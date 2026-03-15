У Дніпро скоро увірветься літня температура: коли вночі повітря може прогрітись до +14

Коли у місті стане дуже тепло

Наприкінці березня у Дніпро очікується незвично тепла погода, яка може більше нагадувати початок літа, аніж весни.

За попередніми прогнозами синоптиків з "Погода.Мета", після помірно прохолодного тижня температура повітря в місті почне стрімко зростати й може сягнути +18 вдень та +14 градусів вночі.

Найближчими днями погода залишатиметься відносно стабільною: вдень прогнозують від +5 °C до +9 °C, а вночі температура триматиметься в межах +2…+4 °C. Небо переважно буде хмарним, однак суттєвих опадів синоптики поки не прогнозують.

Втім, уже після 23 березня в регіоні розпочнеться різке потепління. Денна температура швидко підніметься до +12…+14 °C, а нічні показники сягнуть +8…+11 °C. Найбільш відчутне потепління прогнозують у другій половині останнього тижня місяця. За попередніми прогнозами, 26-27 березня вдень повітря може прогрітися до +17…+18 °C, а вночі температура залишатиметься на рівні близько +13…+14 °C. З 29 березня температура нормалізується.

У знаменитій пустелі випав сніг — чи принесе це негоду в Україну?

Цими днями у пустелі Сахара випав сніг, що пояснюють різким вторгненням холодного повітря з Європи. Через це виникло питання, чи можуть такі повітряні маси принести аномальний холод і в Україну. Як пояснила "Телеграфу" синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха, ці погодні процеси не пов’язані між собою, тому підстав для занепокоєння немає.

