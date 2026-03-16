Украину накроет похолодание с дождями. Когда и где испортится погода и надолго ли

Термометр местами покажет ниже нуля

На смену весеннему теплу с ясной погодой в Украину придет похолодание с дождями. Уже со вторника, 17 марта, температура значительно снизится.

Об этом рассказала известная синоптик Наталья Диденко. По ее словам, первыми ощутят изменения восточные области Украины: Сумщина, Полтавщина и Днепропетровщина.

"Здесь днем будет +4…+8 градусов. Самая теплая погода ожидается в западных областях: +10…+16 градусов. На остальной территории Украины в течение дня предполагается +8…+11 градусов", — говорится в сообщении.

Карта температур в Европе

Похожие данные приводит и Укргидрометцентр. Так, 17 марта ночью прогнозируют до -1 градуса и до 12 градусов днем. Ожидается умеренная облачность, на западе возможен небольшой дождь. Схожие температурные показатели будут держаться до 20 марта, правда, количество осадков может увеличиться в западных областях.

Погода в Украине 17 марта. Данные: Укргидрометцентр

Диденко добавила, что столицу 17 марта ожидает прохладная солнечная погода. Ночью будет около нуля, а днем до +9 градусов.

"Ближайшая неделя будет в Украине прохладной. Потепление придет через неделю, как раз на Всемирный день метеоролога, 23 марта", — говорит синоптикиня.

Почему почти весь март был теплым

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, синоптическую ситуацию над большей частью Евразии определял мощный блокирующий антициклон "KONRAD". Он занимает колоссальную территорию — от Восточной Сибири через Казахстан до Украины, формируя масштабную область высокого давления протяженностью более 5 тысяч километров.

В результате чего атлантический циклон вытесняется на периферию и обеспечивает устойчивую, сухую погоду на большей части континента.

