Ще підморозить? Якою буде погода у Львові наприкінці березня

Опадів практично не буде

Львів зараз насолоджується весняним теплом, але середина березня може принести похолодання. У другій половині місяця синоптики прогнозують теплі, сухі дні з денними температурами від +10 °C, а вночі можливі заморозки до 0 °C.

З 15 по 21 березня Львів очікує тепла, однак мінливо хмарна погода. Синоптики прогнозують, що денна температура повітря здебільшого триматиметься в межах +11…+13 °C, місцями до +15, тоді як уночі показники можуть опускатися до 0…+1 °C.

Наприкінці місяця температура поступово зростатиме від +11 до +16 градусів. Загалом у місті не буде холодніше +15 градусів. Водночас синоптики попереджають про періодичні опади — у березні в регіоні дощі можуть йти 27 числа.

В Україні може засніжити з середини березня

Початок березня радує українців теплою та сонячною погодою, проте вже з середини Україну очікує похолодання з невеликим снігом та дощами. Про це синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу" у матеріалі "Буде до +19°С. Які регіони очікує аномальна весняна погода в березні".

За його прогнозом, з 14 березня денні температури знизяться на 2-4°С через надходження прохолодного повітря з центральних районів Азії. Значне погіршення погодних умов очікується вже з 16 березня.

