Зійшовся з фіналісткою "Холостяка"? Що відомо про особисте життя Тараса Цимбалюка

Актор після фіналу шоу зізнавався, що "зараз зробив би зовсім інший вибір"

Особисте життя Тараса Цимбалюка після участі у "Холостяку" стало ще більше цікавити його фанів. Цього разу нову хвилю чуток спровокували сам актор та фіналістка проєкту Анастасія Половинкіна, які майже одночасно опублікували загадкові сторіс.

Цимбалюк показав, що знову став блондином. Майже в той самий час Половинкіна поділилася відео, на якому фарбують чоловіка з короткою стрижкою. Обличчя героя ролика вона не показала, однак уважні підписники звернули увагу на татуювання на шиї, яке дуже схоже на татуювання актора.

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

До того ж у сторіс Тараса можна було помітити інтер'єр квартири блогерки — зелений смугастий диван, який раніше вже потрапляв у кадр під час її екскурсії власним житлом у проєкті "По хатах".

Сторіс Анастасії Половинкіної. Фото: instagram.com/polovynkina_

Що відомо про особисте життя Тараса Цимбалюка після "Холостяка"

Після завершення зйомок романтичного реаліті особисте життя актора стало ще більше цікавит підписників. Після розриву з переможницею проєкту Надін Головчук, Цимбалюк засвітився у компанії Половинкіної у Карпатах, проте згодом вони повідомили, що не разом.

Фото: скріншот з інстаграм-сторіс Олени Світлицької

Втім, у березні 2026 року актор у гумористичному шоу заявив, що він вже не "холостяк", проте швидко віджартувався. У травні Цимбалюк підтримав у коментарях Половинкіну, яка потрапила у лікарню. Він написав: "Обіймаю тебе, Настюш!!!".

Коментар Цимбалюка під дописом Половинкіної. Фото: instagram.com/polovynkina_/

Водночас впродовж всього періоду ходять чутки про роман Цимбалюка з колегою Оленою Світлицькою. Сама акторка зізнавалася, що вони дуже близькі і "якщо люди бачать хімію — значить, ми добре зіграли".

Сама Світлицька регулярно підігріває чутки про роман із Цимбалюком. Нещодавно вона опублікувала серію фото, де вони позують у невимушеній атмосфері. Втім сам Тарас жодних коментарів про особисте життя не дає.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Раніше "Телеграф" розповідав, що Тарас Цимбалюк показав свою "дівчинку". Він зізнався у любові.