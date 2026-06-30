Військові просили розбронювати всіх: в уряді пояснили, що тепер буде з відстрочками

В Кабміні ліквідують "схеми" з відстрочками

Зміни в правилах бронювання, які нещодавно прийняли в Мінекономіки, були пролобійовані військовими, адже кількість заброньованих перевищила кількість мобілізованих у силах оборони України. Про це "Телеграфу" повідомило поінформоване джерело в уряді.

За словами нашого співрозмовника, в урядових кулуарах зараз триває серйозне протистояння через брак людей на передовій. Військове командування тисне на Кабмін із вимогою діяти радикально.

— Військові кажуть: "Нема кому воювати, ану-ка швиденько розбронюйте всіх!". Але тут же вмикаються міністр економіки та прем'єр: "Дивіться, якщо ми зараз усіх розбронюємо, то не буде з чого вам зарплату платити — ви ж фінансуєтеся з податків, які платять саме ці люди". І далі починається отака "возня", — описує ситуацію джерело.

Точні цифри заброньованих наразі є таємницею, проте показники стрімко перевалили за кілька сотень тисяч. Коли у Генштабі побачили цю статистику, Кабміну поставили ультиматум:

— У вас заброньованих уже більше, ніж тих, хто воює. Давайте щось вирішувати: або всіх розброньовуйте, або змінюйте правила, — зазначає інсайдер.

Шукаючи причини такого аномального зростання кількості заброньованих, урядовці виявили серйозні зловживання на місцях. Зокрема, йдеться про критерії критичності підприємств, які самостійно визначали Обласні військові адміністрації.

— Почали розбиратися в критеріях, які ОВА поприймали у себе на місцях. І виявилося, що там затвердили такі норми, де чітко проглядається відвертий "схематоз". Оскільки за кожною ОВА окремо бігати неможливо, уряд усі ці локальні критерії, умовно кажучи, просто "грохнув". І тепер каже: "Давайте затверджувати нові правила — значно суворіші, щоб мінімізувати будь-які шпаринки для схем", — розповідає наш співрозмовник.

До прикладу, відкриттям для уряду стала схема із сумісництвом, яку бізнес вигадав для штучного розширення своїх 50-відсоткових квот на бронювання. Щоб збільшити ліміти, компаніям потрібні були "паперові" працівники, які й так мають законну відстрочку від мобілізації (наприклад, через інвалідність чи багатодітність).

— Це була очевидна лазівка, яку люди на місцях побачили швидше за державу. Що відбувалося? Одна й та сама людина, яка має залізобетонну відстрочку від призову — наприклад, багатодітний батько чи чоловік з інвалідністю — оформлюється по 0,25 ставки у чотирьох різних місцях. І в усіх чотирьох компаніях він зараховується у квоту, — зазначає джерело. — Навіщо це бізнесу? Щоб компанії набрати якомога більше заброньованих у свої дозволені 50%, їй потрібно показати інші 50% військовозобов'язаних, які бронюванню не підлягають. І їм було дуже зручно всюди "мати" такого багатодітного працівника, бо він перекривав показники.

За словами чиновника, щойно держава чітко зафіксувала цю схему, її одразу ліквідували.

Відтак, головним питанням залишається скільки саме людей втратять броню за новими правилами. Урядовець зазначає, що розробники нових норм робили попередні підрахунки, але вони засекречені. Втім, очевидно те, що заброньованих точно стане менше.