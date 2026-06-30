В мережу "злили" відео з першої вечірки нового "Холостяка"

На відео видно учасницю та її ефектну появу перед головним героєм

Поки творці нового сезону "Холостяка" тримають подробиці зйомок у секреті, у мережі вже почали з'являтися перші кадри зі старту романтичного реаліті. Користувачка Threads стала свідком знімального процесу та показала, як проходить знайомство головного героя з однією з учасниць.

Дівчина з ніком you.rstsk опублікувала кілька відео та фото із локації, де, схоже, відбувалися зйомки першого вечора. На кадрах видно довгий білий лімузин на доглянутій території заміського комплексу — саме в такій атмосфері традиційно відбувається перша вечірка "Холостяка".

Також авторка показала момент, коли одна з учасниць знайомиться з В'ячеславом Кравцовим. На відео дівчина виходить із лімузина, після чого дістає червону доріжку, власноруч розстеляє її перед собою та крокує нею назустріч головному герою.

Дівчина, яка власне "злила" кадри з першої вечірки, не розповіла, чому перебувала на зйомках реаліті. Вона лише залишила короткий підпис: "Знаходжусь на зйомках "Холостяка 😅". Імовірно, вона є учасницею нового сезону. До слова, з тієї ж локації вона опублікувала фото на своїй сторінці в Інстаграм.

Ймовірна учасниця нового "Холостяка". Фото: instagram.com/you.rstsk

Що відомо про новий сезон "Холостяка"

Головним героєм 15-го сезону романтичного реаліті став український баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Спортсмен є багаторазовим гравцем національної збірної України, виступав у найсильніших чемпіонатах Європи та навіть грав у НБА.

Творці проєкту вже анонсували, що прем'єра нового сезону відбудеться восени 2026 року. Наразі команда активно працює над зйомками, а подробиці про учасниць та розвиток подій традиційно тримають у таємниці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий "холостяк" Кравцов показав свою донечку. Меліссу спортсмен виховує разом із колишньою дружиною, віцеміс Україна-2015 Еліною Руденко.