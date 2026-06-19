"Два нарциси": Цимбалюк показався із відомим актором-зрадником

Актори вирішили відреагувати на критику з гумором

Схоже, Тарас Цимбалюк вирішив відповісти на критику з гумором. Актор опублікував спільне фото зі своїм колегою Володимиром Ращуком, а підпис до кадру вийшов доволі самоіронічним.

На знімку, опублікованому в Instagram-stories чоловіки позують у спортзалі перед дзеркалом. Зверху красується фраза: "Зустрілись два нарциси" з емодзі, що сміється.

Судячи з усього, обидва актори вирішили обіграти ярлик, який останнім часом активно гуляє мережею. І якщо ще кілька місяців тому подібний підпис міг би здивувати шанувальників, то тепер він, радше, виглядає як жарт над самими собою.

Тарас Цимбалюк і Володимир Ращук. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Особливо з огляду на те, що останнім часом і Цимбалюк, і Ращук опинилися в епіцентрі обговорень. Зірка "Холостяка" після шоу неодноразово стикався з критикою в соцмережах. Частина глядачів дорікала йому за поведінку та ставлення до учасниць, а в коментарях з'являлися згадки про "нарцисизм".

Тим часом Володимир Ращук нещодавно опинився у значно серйознішому скандалі. Після його відвертого зізнання про те, що він пішов із сім'ї, коли дружина чекала на дитину, в мережі здійнялася хвиля обурення. Сама ексдружина розповіла про його зради під час її вагітності і після. У Threads користувачі масово критикували актора, а його репутація сильно похитнулася.

Раніше "Телеграф розповідав, що колишня дружина Ращука назвала причину, чому його не було на хрещенні сина. Сам Володимир запевняв, що нічого не знав про цю подію.