"Будь вони прокляті": у Росії бісяться через рішення у фігурному катанні

РФ повертається у фігурне катання, але є нюанс

У вівторок, 30 червня, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив російських спортсменів до змагань із сезону-2026/2027, проте є кілька обмежень. Саме ці обмеження викликали істерику в деяких представників російського фігурного катання.

Що потрібно знати

ISU оголосив про повернення росіян

Представники РФ зможуть виступати, але без російської атрибутики

Тарасова закотила істерику

Тетяна Тарасова у коментарі Р-Спорт прокляла чиновників ISU. Річ у тім, що росіян допустили до змагань лише у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Крім того, вона вважає, що фігуристам з РФ нададуть по одній квоті для участі у міжнародних турнірах у кожному вигляді (одиночне катання, пари та танцювальні дуети).

А чому без прапора та гімну? Чим наш гімн не подобається і кому? Я просто обурена, що вони допускають нас без прапора та гімну. Дякую їм велике, молодці хлопці. Будь вони прокляті! Тетяна Тарасова

Зазначимо, ISU перевірятиме кожного російського атлета. Критерії для набуття нейтрального статусу вже відомі:

Відсутність зв’язку з армією та органами нацбезпеки.

Відсутність публічної підтримки війни проти України.

Нагадаємо, ISU почав послаблювати санкції проти російського фігурного катання у 2025 році. ISU дозволив росіянам виступати на Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання). При цьому на чемпіонат світу-2026 та інші турніри цього сезону росіян не запрошували.